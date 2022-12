Gedenkmoment voor sterrenkindjes in hoeve Vandewalle: “Het verlies van ons kindje een plaats geven, gaat niet”

Op zondag 11 december wordt voor alle sterrenkindjes een gedenkmoment voorzien op de binnenkoer van Hoeve Vandewalle. Drie jaar geleden gebeurde dat voor het eerst, onder impuls van Sarah Lefevre en Kenneth Devolder. Het koppel kon op natuurlijke wijze geen kinderen krijgen, tot Sarah na tal van ingrepen zwanger raakte van Marie-Lou. Het meisje werd echter stil geboren.

Het ergste wat je als ouder kan overkomen, is je kind verliezen. Sarah Lefevre en Kenneth Devolder maakten het vijf jaar geleden mee. Door ziekte kon Sarah niet op natuurlijke wijze zwanger worden. Vijf jaar lang en geholpen door de wetenschap werd er alles aan gedaan om de droom van het koppel te laten uitkomen. Er kwamen drie operaties en vier in-vitrofertilisatiebehandelingen aan te pas. Sarah raakte uiteindelijk zwanger van de kleine Marie-Lou, maar het meisje werd op 13 augustus 2017 stil geboren.

Verdriet en trots

“Wat er op zo een moment door je heen gaat, is niet te beschrijven. Intens verdriet, machteloosheid, ongeloof, boosheid, je altijd maar opnieuw afvragen waarom. Maar op de een of andere manier ook een trots gevoel, want je bent mama en papa geworden. Wat volgde, was iets dat heel moeilijk samen te verwerken viel. Het was voor ons een periode van erg veel verdriet, die door iedereen op een andere manier wordt verwerkt. En net dat is het moeilijkste. Het is belangrijk om er op dat moment te zijn voor elkaar, te luisteren en erover te praten. Er zijn nog steeds moeilijker dagen, maar we weten dat we er voor elkaar zijn. Het verlies van Marie-Lou heeft ervoor gezorgd dat onze relatie sterker is geworden.”

“Het verlies van ons kindje een plaatsje geven, is niet mogelijk, we dragen het elke dag met ons mee en herinneren haar door dagelijks een kaarsje te branden bij haar urne die thuis staat. Ook vieren we elk jaar haar verjaardag met familie en vrienden. We eten taart en laten ballonnen in de lucht om Marie-Lou te herdenken. Die momenten zijn erg belangrijk voor mij.”

Moed nooit verliezen

Door het verlies ben ik ook sterk veranderd als persoon. Ik maak me minder snel druk om kleinigheden en onthoud dat het leven snel kan veranderen. Ik heb ook geleerd om nooit de moed te verliezen, ook als het eventjes minder gaat. En heel belangrijk, om lief te zijn voor elkaar want je weet nooit wat er in iemand omgaat.”

Het verlies van Marie-Lou haalde niet enkel het leven van zowel Sarah als Kenneth overhoop, maar ook dat van de ouders, zussen en broer van zowel Sarah als Kenneth. De positieve keerzijde was dat het verlies voor een sterkere familieband zorgde. “Op 16 maart 2019 zagen we onze droom in vervulling gaan en werd ons regenboogzusje Anna geboren”, gaat Sarah verder.

“Haar geboorte was een emotioneel moment na een zware zwangerschap vol angst en emoties. Anna is een schat van een dochter. We vertellen vaak over haar sterrenzusje. Ze is en blijft ons eerste dochtertje en maakt deel uit van ons gezin. We genieten enorm van Anna en zijn erg dankbaar. Ze is het mooiste dat ons is overkomen.”

Team Marie-Lou

“Daarnaast richtten we ook Team Marie-Lou op, waarmee we op regelmatige basis evenementen organiseren om het goede doel te steunen. Een daarvan is wereldlichtjesdag, een moment waarbij heel wat lotgenoten samenkomen en elkaar steunen door hun sterretjes op die avond te herdenken.”

Op zondag 11 december vindt wereldlichtjesdag voor de derde maal plaats op de binnenkoer van Hoeve Vandewalle vanaf 19 uur. Daarnaast zal ook een week lang de koestervlag worden gehesen op het voorplein van het gemeentehuis en zal tijdens de koesterweek in de Kuurnse bibliotheek een hoekje worden ingericht met informatie voor de ouders van sterrenkindjes.

Sinds dit jaar is de gemeente Kuurne eveneens partner geworden van het Berrefonds. (BRU)