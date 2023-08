Geboorte van Lily zorgt voor nieuw vrouwelijk viergeslacht

Lily Modaert, dochtertje van Jessica Modaert en Maarten Ghysel, zorgde opnieuw voor een vrouwelijk viergeslacht in haar familie. Het vijfde al. We zien hier trotse stammoeder Marcella Sergier (85), geflankeerd door haar dochters, klein- en achterkleindochters. V.l.n.r. Carina Vanhove (61) met Elize Norman (8), Nikki Floreal (29) met Ada Clevers (zestien weken), Jessica Modaert (37), An Vanhove (55), Kelly Modaert (31) met Rey-Lee Norman (18 maanden) en Feline Norman (5). De zes weken oude Lily ligt bij overgrootmoeder Marcella op schoot. (foto WK)