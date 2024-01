De geboorte van de kleine Eléonore Rosa Lanckriet zorgt voor een vrouwelijk viergeslacht in Oostende.

Eléonore is geboren op 28 november 2023 in Oostende en maakt een vrouwelijk viergeslacht compleet. Ze is het dochtertje van Kyany Pirchmoser (28). Grootmoeder – of beter Mami – is Sandra Caroen (55). Christiane Lombary (77) neemt de taak van overgrootmoeder of oma op zich.