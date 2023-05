Geboorte Olivia aangekondigd door de stand van de wieken van de Lijstermolen

In Westouter werd de geboorte van Olivia Cool aangekondigd door de stand van de wieken van de Lijstermolen op de Baneberg. “Dit heet de vreugdestand,” zegt kersverse papa en molenaar Mathijs Cool (31). Het gebruik gaat terug op een oud gebruik om via de wieken van de molen een bericht door te geven. Olivia is het eerste kindje van Mathijs Cool en Veerle Castrique (29).

Het was schepen en molenaar Bart Vanacker die de wieken op een speciale manier zette om de geboorte aan te kondigen. “In de vreugdestand staan de wieken niet helemaal in het midden, maar iets naar links waardoor bij de draaibeweging het teken wordt gegeven dat het leven pas echt begint.” De molenaars kennen ook nog andere wiekstanden zoals de rouwstand waarbij de wieken naar rechts staan en de feeststand waarbij de wieken worden versierd met vlaggetjes.

Het is de eerste keer dat de Lijstermolen in vreugdestand wordt gebracht. Het dossier van de Lijstermolen sleepte dan ook lang aan. De Lijstermolen werd in 1801 gebouwd in Beernem, maar werd in 1957 aangekocht door de gemeente Heuvelland en in 2004 erkend als beschermd monument en als beschermd dorpsgezicht. Vorig jaar dan draaide en maalde de molen opnieuw.

Inmiddels werden ook 15 molenaars opgeleid waaronder de kersverse papa Mathijs Cool.