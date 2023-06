Freddy en Georzitte uit Vlissegem zijn diamanten paar

Freddy Verkest (83) en Georzitte van Loo (78) waren op 25 mei zestig jaar getrouwd. Dat vierden ze samen met de familie.

“Freddy en ik hebben elkaar destijds leren kennen in een Klemskerks cafeetje. Ik was toen een snotneus van een jaar of zeventien”, glimlacht Georzitte. Een jaar later waren ze al getrouwd. “Maar met kindjes krijgen, hebben we wel nog een paar jaartjes gewacht.” Zoon Rudi werd geboren in 1971. Hij schonk Freddy en Georzitte een kleinzoon Ruben, die op zijn beurt voor twee achterkleinkinderen zorgde: Lena en Karel. Georzitte werkte ooit als kamermeisje in een hotel en Freddy was veertig jaar lang actief in de bouw. Of ze vandaag nog veel bezigheden hebben? “Een beetje in de tuin werken”, aldus Georzitte.