Fractieleider van Vooruit mama van Maurice

Yara Bogaert is voor Vooruit fractieleider in de gemeenteraad van Wervik. Ze werd mama van een zoon Maurice, geboren in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper op 27 maart.

“Maurice woog 4,050 kilo, mat 54 centimeter en is een zeer flinke zoon”, zegt de fiere mama die in juni vorig haar huwde met Maxime Verin. “We stellen het goed en genieten volop.”

Yara Bogaert uit Geluwe werd in september 2017 verkozen tot Tabaksfee. In de gemeenteraad laat ze zich tijdelijk vervangen door Veronique Verack.