Feest in woonzorgcentrum De Boomgaard in Langemark: Camille en Laura samen 200 jaar oud

Het is een unicum in het Langemarkse Woon- en Zorgcentrum De Boomgaard. Het echtpaar Camille Rigolle en Laura Plancke tellen ieder 100 lentes. Ze vormen dus samen het getal 200 en dat werd gevierd in ‘De Boomgaard’.

Burgemeester Dominique Cool deelde de gemeentelijke felicitaties uit terwijl de voorzitter van de provincieraad Christof Dejaegher de gelukwensen van de provincie briefde.

Camille Rigolle werd geboren op 6 juni 1923 als tweede kind in het gezin Karel Rigole – Emiliana Julia Deraeve. Hij had een oudere broer Joseph en een jongere zus Simonne. Het gezin woonde in de Roeselarestraat nabij café ‘Engels Hof’ gelegen tussen het centrum en wijk ‘de Most’ in Oostnieuwkerke. Als pasgeborene was hij naar verluid heel klein en sommigen dachten zelfs dat hij (bijna) geen oren had. Zijn moeder kreeg de raad van een tante om hem snel te laten dopen, want hij zou het waarschijnlijk niet lang trekken.

Hij liep lagere school in de gemeenteschool in Oostnieuwkerke. Daarna volgden middelbare studies in de Roeselaarse Vrije Middelbare School in de Arme Klarenstraat. Via muziekles streek hij de strijkstok over de cello. In de plaatselijke fanfare blies hij op zijn klarinet. Er was vooral een enorme interesse voor de sterren en de planeten. Tijdens de tweede wereldoorlog werd hij gedeporteerd naar Duitsland en was er 25 maanden verplicht tewerkgesteld, eerst in een vatenfabriek, nadien in een beenhouwerij en dit tot aan de bevrijding.

72 jaar getrouwd

Laura Plancke werd geboren op 31 mei 1923 als tweede kind in het gezin Alberic Plancke – Maria Plancke. Ze had een oudere broer Andre en een jongere broer Daniël. Het gezin woonde op de wijk ‘Steenovenhoek’ in het landelijke zuidoosten van Oostnieuwkerke op de grens met de Rodenbachstad.

Zij was pas vier jaar toen haar familie uitweek naar Canada. Zes jaar later arriveerden ze terug in Belgenland. Haar hart voelde zich nog altijd een beetje in Canada en ze is er eind de jaren negentig nog eens terug geweest. Het vijfde en zesde leerjaar volgde ze in de meisjesschool in Oostnieuwkerke. Haar middelbare studies ‘snit en naad’ voltooide ze in de Burgerschool in Roeselare.

Laura en Camille schoven op 17 januari 1951 de trouwringen over elkaars vingers. Het gezin kreeg vier kinderen, Robert, Albert, Luc en Carine. Ze woonden in de Roeselarestraat in de ouderlijke woning van Camille en baatten er samen een beenhouwerij uit tot 1968. Voor vrije tijd was er in die periode weinig ruimte.

Tijd voor reizen en hobby’s

Camille werkte vervolgens, tot zijn pensionering, als vertegenwoordiger in opgelegde groenten. Het gezin verhuisde naar de ouderlijke woning van Laura die verbouwd werd. Vanaf dan creëerden ze wel ruimte voor vrije tijd en hobby’s. Naast reizen was er ook de zorg voor het gezin en de woning.

Laura naaide veel en kweekte neerhofdieren. Ze had interesse in het doen en laten van de koninklijk families en keek graag televisie. Na een paar jaar cursus Frans kwam een reis naar Parijs als afsluiter. Camille bouwde zijn eigen spiegeltelescoop, kreeg interesse in fotografie en knalde er met zijn fotoapparaat op los met als resultaat een grote verzameling foto’s en dia’s. Later kwamen daar video-opnames bij. Op zaterdagavond werd er steevast een partijtje biljart gespeeld in de plaatselijke club.

24 achterkleinkinderen en 2 achterachterkleinkinderen

Uiteindelijk werd de zorg voor de woning en de grote tuin te zwaar. Laura en Camille verhuizen in 1996 naar een kleinere woning in het Westrozebeekse Ommegang Oost. In februari 2022 deden ze de overstap naar het WZC De Boomgaard in Langemark waar ze tot op heden nog altijd vertoeven.

Zij hebben al heel wat nakomelingen, namelijk 4 kinderen, 11 kleinkinderen, 24 achterkleinkinderen en 2 achterachterkleinkinderen. Alles samen met partners erbij vormen ze een 60-koppige groep personen.

