‘Familie X’ heeft er opnieuw een telg bij: Laxe is dertiende spruit van Gwenny en Marino

Gwenny Blanckaert (33) en Marino Vaneenoo (40) mogen opnieuw de wieg in de woonkamer plaatsen. Met de pasgeboren Laxe verwelkomen ze hun dertiende telg. Aanvankelijk wilde het koppel het bij twaalf kinderen houden, maar daar komt nu toch nog eentje bij. “Ons zoontje is meer dan welkom”, glundert papa Marino.

Donderdag 16 maart beviel Gwenny Blanckaert in het Jan Ypermanziekenhuis van Ieper van haar dertiende kindje: Laxe. Daarmee breidt het kroostrijke gezin van de mama en papa Marino Vaneenoo opnieuw uit.

Opvallend: alle broertjes en zusjes dragen een naam met dezelfde vier letters: A, L, E en X.

Laxe is een broertje voor Alex (15), Axel (14), Xela (13), Lexa (12), Xael (11), Xeal (9), Exla (7), Leax (6), Xale (4), Elax (3) en Alxe (2) en Laex, die op 4 april vorig jaar ter wereld kwam.

Gezin compleet

“We zijn in de wolken”, zegt papa Marino, die beroepshalve bij diepvriesgroenteproducent Ardo in Kortemark aan de slag is. “Onze grote droom was een gezin met twaalf kinderen en daar wilden we het aanvankelijk ook bij houden, maar Laxe maakt ons gezin nu pas écht compleet.”

Laxe mat bij de geboorte 51,5 centimeter en woog 3,7 kilogram. “Een gezonde burger”, glimlacht Marino. “Hij was eigenlijk voor 3 april uitgerekend, maar kon zolang niet wachten om ons te ontmoeten.”

Vijf zonen, acht dochters

Ook Laxes broers en zussen zijn maar wat blij met zijn komst. “Ze keken echt uit naar de geboorte en helpen nu al mee met de verzorging. Moeder en zoon zijn intussen alweer thuis in Staden en stellen het zeer goed.”

Laxe brengt het totaal op vijf zonen en acht dochters. “En dat is voldoende”, klinkt het. “Een nieuwe gezinsuitbreiding staat niet meer op de planning. Al zijn we dolgelukkig.”