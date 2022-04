‘Familie X’ breidt opnieuw uit: Laex is twaalfde (en laatste) spruit

Gwenny Blanckaert (32) en Marino Vaneenoo (39) mogen opnieuw suikerbonen in huis halen. Met de pasgeboren Laex verwelkomen ze hun twaalfde en laatste telg. Opvallend: alle broertjes en zusjes dragen een naam met dezelfde vier letters: A, L, E en X.

Deze week beviel Gwenny Blanckaert van haar twaalfde kindje: Laex. Daarmee is het kroostrijke gezin van de mama en papa Marino Vaneenoo compleet. “We wilden altijd al twaalf kinderen. Daar zullen we ons ook aan houden”, vertelde ze in het verleden al aan De Krant van West-Vlaanderen. Laex is een zusje voor Alex (14), Axel (13), Xela (12), Lexa (11), Xael (10), Xeal (9), Exla (6), Leax (5), Xale (3), Elax (2) en Alxe (1).

Alle kinderen dragen een naam die uit de vier zelfde letters is opgebouwd. “Een bewuste keuze”, klinkt het. “Onze oudste zoon is vernoemd naar de stiefpapa van Marino, daarna zijn we beginnen puzzelen. Door telkens met die zelfde vier letters te werken, zetten we ook de verbondenheid van ons gezin in de verf.”

De kleien Laex is de twaalfde en laatste telg binnen het gezin van Marino en Gwenny. © GF

Een week voor Moederdag krijgt het gezin van Gwenny en Marino dus een prachtig geschenk. “Mijn vrouw verdient alle lof”, aldus Marino. “Zij is dé steunpilaar van ons mooie gezin. Samen met onze kinderen zal ik wel iets in elkaar boksen, maar in 2020 kreeg ze op Moederdag het allermooiste cadeau ooit: net toen is onze Elax geboren. Beter kan je zoiets niet timen.”