Familie Van Cauwenberghe houdt reünie in ’t Biezemhof: “Trots op innige familieband”

De familie Van Cauwenberghe hield in feestzaal ‘t Biezemhof in Aalter opnieuw een bijeenkomst. Het werd het voorlopige orgelpunt in een robuuste familietraditie van ruim twee decennia.

De familienaam Van Cauwenberghe is wijdverspreid en bekend in West-Vlaanderen, maar ook daarbuiten. In de afgelopen 20 jaar waren er om de twee jaar familiebijeenkomsten met randactiviteiten van de ‘kozens en nichten’. Ivan uit Aarsele en Johan uit Poeke geven tekst en uitleg bij die mooie traditie. Beide zijn sociaal bewogen en verdienstelijke burgers. Ivan is actief bij onder andere het Davidsfonds en Johan is voorzitter van het feestcomité van Poeke.

Geïllustreerd boek

“In de gezinnen van onze vaders waren ze met veertien. We maakten een lijvig en geïllustreerd boek met prachtige familiefoto’s van de vele takken Van Cauwenberghe: 600 jaar Van Cauwenberghe 1400-2000. We spaarden kosten noch moeite om de volledige stamboom uit te werken”, getuigen de neven. “In 2000 werd het eerste familiefeest georganiseerd in Lippensgoed-Bulskampveld in Beernem. 600 familieleden troffen elkaar. Dat was een echt unicum. Die reünie gaf ons de inspiratie om vanaf 2005 een nieuwe start te nemen voor de eigen tak. Ook toen maakten we een boek. Tot op vandaag organiseren we om de twee jaar een bijeenkomst. Telkens neemt een ander lid van de familiewerkgroep het initiatief. Zo kwamen we al bijeen bij Jose in Poeke, bij Eric in Ruiselede, bij Willy in Ledegem en de Westhoek, bij Frank in Aarsele, de hofstede van de stichter van onze eigen tak, bij Noël in Antwerpen en bij Carlos in Dentergem. Die reünies zijn hartverwarmend en vaak emotioneel”, gaan ze verder.

Trots en dankbaar

“In 2005 startten we met een familienieuwsbrief ‘Familie Van Cauwenberghe’. Na de coronajaren kwamen we opnieuw bijeen in Aalter. 31 neven en nichten met hun partners waren van de partij. Onze tak is sterk vertegenwoordigd in West-Vlaanderen en daarbuiten, van Tielt tot Oostrozebeke, van Ledegem tot Elzele in Henegouwen. De oudste neef die de naam van het geslacht verderzette, is onze voorzitter Willy, die in Ledegem woont. De jongste en oudste nichten in rechte lijn zijn Ingrid (61) en Lydie (84), allebei uit Aarsele. De oudste neef die onze familienaam niet draagt, is Daniël De Volder (88) uit Knokke-Heist. We zijn trots en dankbaar dat we die mooie familieband zo lang konden handhaven. Het staat nog niet vast of er nog edities komen. Zeker is dat iedereen weer intens heeft genoten”, besluiten Ivan en Johan. (RVDS)