Familie spreekt voor het eerst in half jaar met Olivier Vandecasteele in Iraanse gevangenis: “Hij zit er mentaal helemaal door”

De familie van Olivier Vandecasteele uit Oostduinkerke kon voor het eerst in een half jaar tijd met hun zoon spreken via een videocall. Olivier wordt al sinds 24 februari om onbekende redenen vastgehouden in een gevangenis in Iran. “Het was een heel emotioneel en zwaar weerzien voor de familie en Olivier. Hij zit er helemaal door en heeft geen hoop.”

Een week geleden kreeg de familie Vandecasteele een onverwachtse oproep voor een videogesprek. “Het was helemaal niet gepland. Ze wisten pas dat het Olivier was toen ze de oproep accepteerden. Gelukkig waren de meesten van de familie er toen bij”, vertelt zijn beste vriend Olivier Van Steirtegem.

Iran

“Het is de eerste keer in zes maanden tijd dat ze hem kon zien. Olivier heeft jarenlang in Iran gewerkt als hulpverlener en trok in februari naar daar om enkele laatste dingen te regelen, zodat hij terug in België kon wonen. Hij werd toen zonder reden aangehouden en opgesloten. Tot vandaag hebben we nog altijd geen verklaring gekregen van de Iraanse overheid.”

Het gesprek duurde slechts enkele minuten, maar liet een zware indruk na. “Het was zowel voor de familie als voor Olivier erg emotioneel. Hij is fel vermagerd, verouderd en verliest ook haar. Die confrontatie is voor de familie zeer moeilijk. Maar het gaat ook niet goed met de gezondheid van de vader van Olivier hier in België. Hij is ziek en verzwakt, dat was voor Olivier niet gemakkelijk om te zien.”

Familie

Olivier Vandecasteele enkele jaren geleden.

Vandecasteele werd onlangs overgebracht naar een nieuwe locatie. “Hij zat de afgelopen maanden in de gekende gevangenis in Teheran. Sinds kort werd hij verplaatst. We hebben geen idee waar hij is. Maar zijn situatie is nog steeds hetzelfde. Hij verblijft in een kleine kamer in een kelder zonder venster met alleen een gat in de muur voor ventilatie. Ondertussen heeft hij nu ook al een matras en een stoel. Maar voor de rest is hij alleen en verblijft hij in complete afzondering”, gaat Van Steirtegem verder.

“Olivier vertelde over zijn gevangenschap. Na meer dan een half jaar heeft hij fysiek problemen met bloedzakken op zijn tenen en verliest hij zijn nagels. Maar ook op psychologisch vlak begint het door te wegen. Hij heeft geen besef van tijd en het gaat allemaal zo traag. In het begin had hij nog de moed om te vechten. Maar nu verliest hij alle hoop. Olivier vertelde eerlijk tegen zijn familie dat hij het niet meer aankan. We vrezen dat hij zonder vooruitzichten onomkeerbare schade zal aanrichten.”

Gevangenen uitwisselen

In juli maakte de federale overheid werk van een wetsvoorstel om gevangenen te kunnen uitwisselen met Iran. Dat werd goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers, maar het Brusselse Hof van Beroep heeft de beslissing voorlopig afgeblokt op verzoek van een Iraanse oppositiebeweging. “Er komt nu eerst een hoorzitting voor de rechtbank, waarna de rechter een uitspraak zal doen of bijvoorbeeld de Iraanse gevangene en terrorist Assadi mag uitgewisseld worden in ruil voor Olivier.”

Olivier, die gehoopt had op goed nieuws werd teleurgesteld. “Zijn familie vertelde hem dat ze niet op de hoogte zijn van onderhandelingen tussen onze regering en de Iraanse autoriteit. En met het proces nu zal het wellicht tot december duren voor er een beslissing is en er schot in de zaak komt. Hij had gehoopt dat dat verdrag hem kon helpen in zijn gevangenschap. Maar toen ze dat zeiden, barstte hij in tranen uit omdat hij het niet meer ziet zitten.”

Petitie vrijlating Olivier Vansteenkiste

De familie van Olivier heeft bijna dagelijks contact met onze overheden over zijn toestand en wat de volgende stappen zijn. “We voelen ons wel gesteund. Maar het is vooral een kwestie om dit vlug op te lossen. De petitie voor de vrijlating van Olivier werd ondertussen al meer dan 25.000 keer ondertekend.”

“Het is belangrijk dat ons land zich bewust is van zijn situatie en dat we hem niet vergeten. Met de petitie en de berichten in de media willen we ervoor zorgen dat zijn dossier met een hoge prioriteit op de lijst blijft staan”, besluit Van Steirtegem.

Je kan de petitie ondertekenen via deze link.