“Extra opvang is altijd welkom”: Gistelse kinderopvangen kunnen rekenen op structurele subsidies

Om tegemoet te komen aan de nood aan opvang voor kindjes jonger dan drie jaar is er voortaan een nieuw stedelijk subsidiereglement in Gistel. Kort gesteld: er is voor nieuwe en bestaande opvanginitiatieven een toelage mogelijk van 140 euro per opvangplaats. “We hebben de ambitie om het aanbod van 137 opvangplaatsen op te krikken”, onderlijnt burgemeester Defreyne.

De nood aan kinderopvang voor pagadders tussen 0 en 3 jaar is groot. Groter dan ooit tevoren zelfs. Verschillende steden en gemeenten hebben dan ook een subsidiereglement uitgedokterd om de opstart en werking van opvangen te stimuleren. Zo heeft Oostende al een tijdje een breed uitgewerkt reglement. Gistel heeft nu ook een allesomvattende tekst klaar, die in de meest recente gemeenteraad werd goedgekeurd. Burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) legt uit.

“Momenteel zijn er 137 opvangplaatsen ingevuld in Gistel, verspreid over vijf groeps- en vier gezinsopvangen. We hebben de ambitie om dat aantal verder op te trekken richting 175 opvangplaatsen. Het stadsbestuur keurde begin 2023 een beleidsnota goed rond kinderopvang van 0 tot 3 jaar. Een van de acties was de opmaak van een stedelijk subsidiereglement voor kinderopvanginitiatieven op ons grondgebied. De doelstellingen: organisatoren van kinderopvang ondersteunen en het aanbieden van kwalitatieve opvang stimuleren én aantrekkelijker maken. Op die manier willen we opvang in onze stad voor alle inwoners zo toegankelijk mogelijk maken. We weten ook dat er altijd maar meer opvangplaatsen nodig zullen zijn.”

“Dit is een goeie zaak voor wie al bezig is, maar ook voor starters” – uitbaatster van De Droomboom Thari lams

Subsidies

Maar hoe ziet dat reglement er nu precies uit? “Het subsidiereglement voorziet een toelage van 140 euro per opvangplaats die een volledig kalenderjaar beschikbaar of ingevuld is”, zegt Defreyne. “De werkingssubsidie wordt berekend aan de hand van het aantal openingsdagen. Wie vijf werkdagen open is, kan rekenen op de volle 140 euro, en wie vier werkdagen open is, krijgt 100 euro. We willen namelijk aanmoedigen om elke werkdag open te zijn.” Het reglement geldt zowel voor nieuwe als bestaande initiatieven, en ook voor kinderopvangen die willen uitbreiden. “Elke organisator van opvang voor baby’s en peuters met één of meer opvanglocatie(s) op het grondgebied van Gistel kan subsidies aanvragen.” De aanvraag gebeurt via de stedelijke website www.gistel.be. Indienen kan tot en met 31 januari volgend op het jaar waarop de subsidie betrekking heeft. Dit betekent ook dat de subsidies voor 2023 met terugwerkende kracht werken.

Sluiting Ieniemini

De opmaak van het reglement kwam in een stroomversnelling na de sluiting van opvang Ieniemini in oktober 2022. De reden destijds lag volgens de toenmalige uitbaters bij het uitblijven van subsidies van de hogere Vlaamse overheid, met ingrijpende financiële gevolgen. In totaal werden er zo 35 opvangplaatsen bedreigd. Maar na bemiddeling van het stadsbestuur kwam er een maand later al een oplossing uit de bus: de uitbaters van De Droomboom uit Oostende besloten de opvang over te nemen en de stad kwam tussen in de huur van het pand. De Droomboom behoudt nu de huurtussenkomst van de stad en krijgt bijgevolg niet nog eens de subsidies die nu recent werden goedgekeurd. “De subsidies zijn namelijk berekend op de huurtussenkomst van de stad”, legt Droomboom-uitbaatster Thari Lams uit. “Het nieuwe reglement werd besproken op het Lokaal Overleg Kinderopvang en ik vind het een prima regeling. Het is een goeie zaak voor wie al bezig is, maar ook voor wie eraan denkt om naar Gistel te komen of uit te breiden. Subsidies werken goed om zowel het functioneren van een opvang te optimaliseren alsook nieuwe mensen aan te trekken.”

Burgemeester Defreyne wil nog de puntjes op de i zetten: “De opmaak van het reglement stond al beschreven in ons bestuursakkoord van 2019. We waren er dus al mee bezig, maar het dossier van Ieniemini en De Droomboom versnelde het discours. Met het stadsbestuur zijn we trouwens steeds op zoek naar geschikte panden om mogelijke startende kinderopvangen mee op weg te helpen.” De stad is inmiddels op de hoogte van één opvang die wil uitbreiden en twee geïnteresseerden in Gistel een nieuwe opvang op te starten.