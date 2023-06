Pieter Delanoy en zijn echtgenote Dauphine zijn de trotste ouders van een dochter.

Via sociale media laat ex-mol Pieter Delanoy weten dat hij vader geworden is. Samen met Dauphine is hij de trotse ouder van Aurelle.

Pieter gaf in 2019 zijn priesterschap op. In 2021 trouwde hij met Dauphine. Aurelle is hun eerste kindje.

