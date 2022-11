Eugene Beel en Christianne Verbeke uit Oostrozebeke zijn een gouden paar

Eugene Beel en Christiane Verbeke uit de Tieltsteenweg 25 vierden met familie en vrienden hun gouden huwelijksjubileum. In de feestlocatie Swaenenburg mochten zij naast de familie ook een delegatie van het schepencollege ontvangen. Wij liepen even langs in de Tieltsteenweg voor een kennismaking.

Eugene is een rasechte Oostrozebekenaar die opgroeide binnen een gezin met drie kinderen die nog allemaal in leven zijn. Eugene werd geboren op 18 januari 1949. Na de lagere school liep Eugene nog een paar jaartjes school in het VTI in Tielt om daarna de eerste jaren mee te helpen op het landbouwbedrijf van zijn ouders. Na zijn huwelijk ging hij aan de slag bij het meubelbedrijf Unique Design in Meulebeke, waar hij op 58-jarige leeftijd met brugpensioen kon gaan. In het bedrijf was hij magazijnier en soms ook reserve chauffeur. “Mijn grootste hobby was jarenlang mijn moestuin. Als boerenzoon wist ik heel veel af van groenten kweken. Dit jaar ben ik ermee gestopt omdat ik het fysiek heel moeilijk heb. Nu help ik ook wat in het huishouden.”

Twee kinderen

Echtgenote Christiane is afkomstig van Outrive (Avelgem) waar zij geboren werd op 22 november 1947. Zij groeide op in een gezin van vijf kinderen waarvan er nog vier in leven zijn. Na haar schooltijd ging zij werken in een atelier als stikster en ze bleef ze dat doen tot haar huwelijk. Daarna werd zij huisvrouw. Het echtpaar heeft twee kinderen grootgebracht. Frank is getrouwd met Thalia Vandenfonteyne en Cindy is gehuwd met Frank Lagrange. Daar zijn intussen vier kleinkinderen bij gekomen.