Etienne Withouck en Monique De Vos uit Meulebeke vieren diamant

Op zondag 6 augustus werden Etienne Withouck en Monique De Vos, samen met hun zoon en kleinkinderen, uitgenodigd op het kasteel Ter Borcht naar aanleiding van hun diamanten huwelijksjubileum.

Etienne Withouck zag het levenslicht op 3 april 1938 in Izegem. Vader Valère was elektricien en moeder Alice Remaud zorgde voor haar vier kinderen. Na de lagere school vond Etienne werk in het schoenenbedrijf Kimpe waar hij afgevaardigde was. Etienne studeerde voor loodgieter en hij kon dat beroep uitoefenen in Izegem tot aan zijn brugpensioen.

Petanqueclub

Monique werd op 8 januari 1942 geboren op ’t Veld waar ze ook de langere school doorliep. Vader Odiel was landbouwer en moeder Germaine zorgde voor haar drie dochters en één zoon. Monique had een hekel aan landbouwwerk en na een periode van thuis helpen, kon ze als naaister aan de slag. Ze heeft thuis veel broeken genaaid voor Loncke uit Meulebeke. Daarna kon ze haar talenten tonen bij Waelkens.

Het koppel huwde op 2 augustus 1963. Na de geboorte van zoon Kris is Monique thuis gebleven. Meer dan twintig jaar waren beiden ook lid van de petanqueclub ‘De Maandagvrienden’ uit Izegem. Monique was er verantwoordelijk voor de uitbating van de bar en ontfermde zich eveneens over de boekhouding.

Etienne en Monique waren fervente reizigers. Aanvankelijk doorkruisten ze heel Frankrijk met hun 2pk’tje … tot het tijd werd om met het vliegtuig verdere bestemmingen aan te doen. Canada, Thailand en Afrika werden bezocht. Nu doen Etienne en Monique het rustiger aan. (Luc Bouckhuyt)