Erna Schotte uit Dudzele viert haar honderdste verjaardag

Samen met haar familie vierde Erna Schotte afgelopen zaterdag haar honderdste verjaardag in De Nieuwe Blauwe Toren in Zuienkerke. “Ons moeder stond altijd voor ons klaar. En wat ze deed, was altijd uiterst verzorgd”, klinkt het.

Erna Schotte werd geboren op 13 januari 1924 in Assebroek, als oudste van drie. “De eerste jaren woonde ik met mijn moeder Laura Timmerman bij mijn grootouders”, vertelt ze. “Mijn ouders mochten pas trouwen nadat mijn vader Edmond, een smid die bij de spoorwegen werkte, zijn dienstplicht had vervuld. Na hun huwelijk zijn we verhuisd naar de Kerkstraat (nu de Oude Kerkstraat, red.) in Sint-Michiels.”

Daar woonden ook haar grootouders en heel wat nonkels en tantes. “Een warme buur met goede buren, waar het aangenaam opgroeien was. Het was nog een zandstraat met veel groen, waar er volop gespeeld kon worden. Dat waren mijn mooiste jaren…”

De Kerkstraat was ook de plek waar de renners, die trainden op de nabijgelegen piste in de Velodroomstraat, naartoe kwamen. “Er woonden verschillende vrijgezelle meisjes en dat trok de renners aan. (lacht) Mijn eerste liefje was Hilaire Couvreur, die later een rit in de Giro won en de Ronde van Marokko en de Ronde van Algerije op zijn naam zou schrijven. Maar ik beëindigde de relatie toen hij tegen zijn sponsor zei dat hij geen lief had…. Een vriendin hebben mocht namelijk niet van zijn sponsor…”

Op haar achttiende leerde ze Prosper Bruynooghe kennen, met wie ze op 1 oktober 1943 in het huwelijk trad. Haar job als winkeljuffrouw gaf ze op om voor het huishouden te zoeken. Amper één jaar na hun huwelijk moest ze afscheid nemen van haar man. “Prosper werkte bij de Witte Brigade en bij het schoonmaken van de geweren is er een wapen per ongeluk afgegaan. Hij was op slag dood…” Erna bleef achter met hun pasgeboren zoontje Fernand, maar ze kreeg bij de zorg en opvoeding van hem volop de steun van haar ouders.

Samenwonen met zoon

Erna koos ervoor om het leven te omarmen en huwde enkele jaren later voor een tweede keer, met Nestor Willems op 3 april 1948. “We leerden elkaar kennen op de kermis in Sint-Michiels. Na bijna 55 jaar huwelijk stierf Nestor op 31 januari 2003.” Het koppel kreeg twee zonen: Robert en Peter. Intussen zijn er ook vier kleinkinderen (Carine, Rik, Kris en Katie), vier achterkleinkinderen (Anse, Kiani, Jonas en Thimon) en twee achterachterkleinkinderen (Ezra en Neyna).

Erna woont nu samen met haar zoon Peter in Dudzele, die het ouderlijke huis kocht. Ze krijgt ook veel steun van familieleden, buren, vrienden, verpleegsters en vrijwilligers. “Mijn moeder stond altijd voor me klaar”, zegt zoon Peter. “En wat ze deed, was altijd uiterst verzorgd. Zo was de was altijd perféct gestreken. Dat was ook een van haar hobby’s, naast handwerkjes maken, lezen en de opera, het toneel en musea bezoeken. Elke dag staat YouTube op, om vooral naar André Rieu te kijken. Ze luistert elke dag naar Radio 2 en is nog goed mee met haar tijd en de actualiteit. Ze heeft een heel goed geheugen en een goed gevoel voor humor. Ze is dan ook een goede gesprekspartner voor al wie langs komt.”

Haar eeuwfeest vond plaats in De Nieuwe Blauwe Toren in Zuienkerke, waar burgemeester Dirk De fauw haar kwam feliciteren met haar honderdste verjaardag. Ze is nu een van de 51 honderdplussers die onze stad rijk is. (SR/ON)