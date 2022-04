Eric en Rita vormen een gouden echtpaar

Op zondag 27 maart werden Eric Faes en Rita Seys op het gemeentehuis van Ledegem gehuldigd. Het koppel uit de Albrecht Rodenbachlaan in Ledegem vierde hun vijftigste huwelijksverjaardag.

Het huwelijksbootje van Eric Faes en Rita Seys vaart al vijftig jaar. Op 10 maart 1972 beloofden Rita en Eric elkaar eeuwige trouw. Rita is geboren op 18 maart 1951 in Roeselare. Ze groeide op in een gezin met zes kinderen.

Rita woonde tot haar huwelijk in de Begijnestraat en doorliep de Ledegemse school. Ze volgde enkele jaren beroepsschool in de Hugo Verriestlaan waar ze, net zoals heel wat Ledegemse meisjes, het huishouden leerde.

Rita werkte gedurende haar loopbaan in de textiel. Ze was een vijftal jaar werkzaam in Frankrijk, maar werkte ook in ’t Fabriekske in Ledegem en in Monetex in Gullegem. Toen ze 46 was, koos ze voor een serieuze carrièreswitch en ging ze bij Familiehulp in Kortrijk aan de slag.

Eerste ontmoeting

In diezelfde stad werd op 1 augustus 1950 Eric geboren. Eric groeide op in een gezin met vier kinderen. Het gezin Faes woonde in Gullegem. In die gemeente liep Eric ook school. Toen hij 14 was, ging hij aan de slag als metaalbewerker. Hij startte bij Precisia Motoren en eindigde bij diezelfde werkgever na een loopbaan van 44 jaar.

Hoe het gouden koppel elkaar leerde kennen, zit nog fris in het geheugen. Eric en Rita merkten elkaar voor het eerst op in dancing ’t Oud Stadhuis in Gullegem. Ze verloren elkaar sinds die eerste ontmoeting niet meer uit het oog. Op 10 maart stonden ze voor toenmalig Ledegems burgemeester Michel Decoene om elkaar hun jawoord te geven. Het gezinsgeluk van het gouden echtpaar werd bezegeld met de geboorte van een dochter: Nathalie. Nathalie is gehuwd met Joost Willaert, samen wonen ze in Klerken. Inmiddels zijn er met Emma (19) en Emiel (16) twee kleinkinderen.

Eeuwige trouw

Rita en Eric wonen graag in Ledegem. Naast de huishoudelijke taken trekt het koppel er af en toe eens op uit. Zo stond een busreis naar Spanje jarenlang op hun programma. Het echtpaar volgt de actualiteit op de voet. Eric is een muziekliefhebber, Rita vindt kleine naaiwerkjes maken erg ontspannend. De eeuwige trouw van het gouden echtpaar werd beloond door het gemeentebestuur. Rita en Eric kregen afgelopen zondag een bloemetje en een waardebon ter waarde van 125 euro die kan besteed worden in Ledegemse handelszaken.

(BF)