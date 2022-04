Eric en Nicole vieren gouden huwelijksjubileum

Eric Vervelghe en Nicole Van Compernolle vierden met familie en vrienden hun gouden huwelijksjubileum. De officiële ontvangst had plaats in het kasteel Ter Borcht.

Eric Vervelghe werd op 21 januari 1942 geboren in Meulebeke. Hij woonde samen met zijn ouders, zus en drie broers in de parochie De Paanders. Vader Gerard Vervelghe was wever van beroep en trok dagelijks naar Kortrijk om achter zijn getouw zijn boterham te verdienen. Moeder Germaine Beeuwsaert ontfermde zich over haar rijke kroost.

“Na mijn lagere schooljaren die ik doorliep in de Paandersschool, kon ik op 14-jarige leeftijd in de voetsporen van mijn pa stappen. Ik verdiende toen 9,5 frank per uur. Mijn busabonnement kostte me wekelijks 72 frank. Op 17-jarige leeftijd belandde ik in de nachtploeg. Ik herinner me nog de ijskoude wintermaanden waar wij te voet van De Paanders door de velden moesten stappen om in Meulebeke de eerste bus van 4 uur te halen.”

Wandelen en fietsen

“Toen we trouwden op 7 januari 1972 was ik al dichter bij huis in weverij Ter Molst aan de slag. In 1975 hebben we dan café De Spiegel, het ouderlijk huis van Nicole, overgenomen en verder uitgebaat terwijl ik bleef werken als wever tot ik op 57-jarige leeftijd met pensioen kon gaan. Als hobby ging ik graag mee met de Zalmvissers om op zee een lijntje uit te gooien.”

“Ongelooflijk hoe snel alles gaat. Straks is café De Spiegel al vijf jaar dicht. Ik ga samen met Nicole graag wandelen en ben eveneens als begeleider actief bij de fietsclub De Deevetrappers. Verder volg ik ook nog het koersgebeuren en hou ik van ‘schoon’ voetbal.”

Nicole Van Compernolle zag het levenslicht op 8 januari 1948 in Tielt als dochter van Albert Van Compernolle en Lea Sagaert. Nicole heeft nog een zus. Ze verloor haar broertje toen hij vier maanden oud was. Nicole groeide op in café De Spiegel in de Marktstraat.

Op café

“Na mijn humaniora studies aan het Sint-Jozefsinstituut in Tielt vond ik administratief werk bij ‘Jongens- en meisjeshulp’ en daarna bij Voeders D’Haeyere In 1975 namen wij het café van mijn ouders over. Dat was de locatie waar ik Eric heb leren kennen. Hij kwam er graag met zijn vrienden een kaartje leggen of een wedstrijd biljart spelen, maar hij kreeg steeds meer oog voor mij… en toegegeven, het was wederzijds.”

“We zijn op 7 januari 1972 gehuwd en hebben drie kinderen: Isabel, Xavier en Sophie. Ondertussen zijn we de oma en opa van Jens (+), Jarne, Ayco, Lars, Maite, Mari, Alisa en Yelena. Ik hou van wandelen met Eric en we zijn ook aangesloten bij Okra.”

(LB)