Emma blaast 102 kaarsjes uit in wzc Sint-Henricus in Rumbeke

Feest in het woonzorgcentrum Sint-Henricus voor de 102de verjaardag van Emma Osstyn. Voorzitter van Motena Bart Wenes en schepen Stefaan Van Coillie waren aanwezig om Emma te feliciteren en haar bloemen en een fruitmand te overhandigen.

Schepen van Burgerzaken Van Coillie meldde dat de oudste dame in de stad 106 jaar is en zij is één van de 23 inwoners, 17 dames en 6 mannen, die 100 en meer jaren op de teller hebben.

Vijf broers

Emma werd als enig meisje naast vijf broers (Albert, Frans, Gustave, Charles en Leon) op 28 december 1921 in Roeselare geboren. Moeder was huisvrouw en vader havenarbeider, maar hij is vroeg gestorven. Na haar schooltijd werkte ze vanaf haar veertiende in de weverij in de Blinde Rodenbachstraat. Daar leerde ze haar latere man Gustaaf Dufoor kennen. Ze trouwden in 1942. Tijdens WO II trok het koppel verplicht naar het Ruhrgebied in Duitsland, haar man Gustaaf werd immers door de Duitsers opgevorderd om er in een plaatselijke weverij te werken. Na de oorlog gingen ze beide opnieuw aan de slag in de Rumbeekse weverij.

De Zuidmolen

In 1956 startten ze met de uitbating van het volkscafé De Zuidmolen, eigendom van de brouwersfamilie Peene. Pittig detail: “Ondanks dat ze cafébazin was, heb ik ons moeder nooit een glas zien drinken”, bevestigt haar zoon Reginald. 20 jaar later verhuisden ze naar een woning in dezelfde straat om het wat rustiger aan te doen. In maart 2016 werden ze als koppel opgenomen in het woonzorgcentrum Ter Berken, waar haar man Gustaaf enkele maanden later op 94-jarige leeftijd overleed. In januari 2017 verhuisde Emma naar het wzc Sint-Henricus dichter bij haar oudste zoon Reginald (73) en schoondochter Christel Verhaeghe, die naast de basisschool De Verrekijker in de Rumbeeksesteenweg woont. Haar andere zoon Francky (69), getrouwd met Ingrid Debrauwer, woont in de Boomgaardstraat. Emma heeft vijf kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.

Dokter Vogel

Haar leven lang geloofde Emma rotsvast in de natuurproducten en de levenswijze van dokter Vogel. “Het is pas sinds haar verblijf in het woonzorgcentrum dat ze af en toe medicatie neemt”, zegt haar zoon Reginald. Genieten, rustig blijven en nu en dan zingen zijn haar andere geheimen om zo’n hoge leeftijd te halen. “Het is niet te geloven dat ik 102 ben geworden”, lacht Emma. (AD)