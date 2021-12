Elza en Maurits delen al 79 (!) jaar lief en leed

Ze zijn 99 en 101 jaar. Elza Damme en Maurits Jonckheere zijn met 79 huwelijksjaren op de teller wellicht het oudste getrouwde koppel van het land. Hun geheim? “Geen ruzie maken, nooit jaloers zijn, altijd rustig doordoen en niet overdrijven.” Het kranige koppel hoopt in april nog de honderdste verjaardag van Elza te mogen vieren.

Vandaag 5 december is het precies 79 jaar geleden dat Maurits Jonckheere en Elza Damme elkaar eeuwige trouw hebben beloofd.

Maurits Jonckheere is op 4 augustus 101 jaar geworden. Elza zag het levenslicht op 23 april 1922. Samen wonen ze in een assistentiewoning van Sint-Jozef in Oostkamp. Het echtpaar is ondertussen liefst 79 jaar getrouwd en samen zijn ze tweehonderd jaar oud, een unicum voor Oostkamp. Ze zijn waarschijnlijk ook het oudste getrouwde paar van het land. Beiden dromen ervan om nog de 100ste verjaardag van Elza te kunnen vieren.

Maurits leerde zijn toekomstige echtgenote Elza Damme kennen in de Zedelgemse fietsen- en bromfietsenfabriek waar ze allebei werkten. Op 5 december 1942, in volle oorlogstijd dus, stapten ze in het huwelijksbootje, in het noodkerkje van de Flandria. En al was het toen een moeilijke tijd, de trouwringen waren toch van echt goud. Meer zelfs: Maurits had ze zelf vervaardigd in de fabriek uit Franse muntstukken.

Franse muntstukken

Die munten hebben ongetwijfeld geluk gebracht, want ondertussen zijn Elza en Maurits maar liefst 79 jaar getrouwd. Al dragen ze nu toch andere ringen maar de originele bewaren ze zorgvuldig in de kast. Mauritz bouwde ook zelf hun huis in de Magerhillestraat in Zedelgem waar ze 72 jaar lang woonden . Eenmaal de woning afgewerkt was, werd dochter Betty geboren en vijf jaar later dochter Karin.

Betty en Gerard Droissart wonen in Sint-Kruis en Karin en Roger Debel in Oostkamp. Er zijn drie kleinkinderen: Wim, Fanny en Davy. Kleindochter Fanny zorgde voor twee achterkleinkinderen: Tiago en Mauro.

Tot slot willen we nog hun geheim weten om een lang en standvastig huwelijk. “Geen ruzie maken, nooit jaloers zijn, altijd rustig doordoen en niet overdrijven.”

(GST)