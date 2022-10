Elke drie maand Mama Café in Roeselare

AZ Delta, Stad Roeselare en Motena Kidz blikken met plezier terug op de eerste editie van het Mama Café. Tijdens het Mama Café kunnen mama’s met een kindje tot 1 jaar samenkomen om verhalen te delen en ervaringen uit te wisselen. “Sociaal contact vermindert de kans op een postnatale depressie en daar willen wij ons steentje toe bijdragen.”

Veel vrouwen beleven de kraamperiode op een roze wolk, maar evenveel mama’s kampen tijdens het prille moederschap met grote uitdagingen. Ze zitten met veel vragen en twijfels en niet iedereen heeft een netwerk om op terug te vallen.

“Onderzoek wijst uit dat sociaal contact na de bevalling de kans op een postnatale depressie doet dalen”, vertelt Emily Rosseel, hoofdvroedvrouw van AZ Delta, waar het idee van het Mama Café ontstond. “Daarom willen wij mama’s met kindjes tot 1 jaar oud samenbrengen om herkenbare situaties en informatie met elkaar te delen. Ze kunnen ongetwijfeld veel van elkaar leren, maar we hopen vooral dat ze zich minder alleen voelen.”

Vier keer per jaar

Tijdens het Mama Café kunnen de mama’s gezellig bijpraten en ervaringen uitwisselen bij een tas koffie, maar er is ook altijd een vroedvrouw aanwezig die eventuele vragen kan beantwoorden. “Wij kunnen zo’n initiatief alleen maar toejuichen”, weet schepen Michèle Hostekint, “en als stad dragen we dan ook graag ons steentje bij. RSL Op Post leek ons de ideale locatie voor dit ontmoetingsmoment. Voortaan kan je daar vier keer per jaar terecht voor het Mama Café.”

