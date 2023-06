Elisabeth Hochepied viert 100ste verjaardag in De Plataan in Izegem

De Izegemse Elisabeth Hochepied, op 30 mei 1923 geboren, kreeg het stadsbestuur over de vloer in De Plataan waar ze sinds enkele jaren verblijft. De kranige dame mocht haar 100ste verjaardag vieren.

Elisabeth Hochepied werd geboren in een gezin van drie kinderen met zus Maria en broer Omer. Haar kinderjaren bracht ze door in de Vlietmanstraat, ze liep school in Ave Maria iets verderop. Toen ze 14 jaar werd ging ze in een Waalse school werken voor ‘kost en inwoon’. Op haar 17de brak Wereldoorlog II uit en keerde ze terug naar Izegem. Er was toen nauwelijks werk, dus hielp ze thuis bij allerlei klusjes: sigaretten draaien, schoenen herstellen en borstels maken. Na de oorlog werkte ze in de schoenfabrieken Defauw en Kimpe.

Op 16 augustus 1946 trouwde ze met Joseph Neyrinck die ze had leren kennen in café De Voerman. Ze kregen twee kinderen: Patrick en Ides. Ze woonden eerst in de Vlietmanstraat en later in de Ter Elststraat. Het koppel hield van wandelen, fietsen en kaarten met de vrienden. Samen met zoon Patrick en zijn echtgenote Bernice reisden ze ook veel. Met hulp van de kinderen konden ze lang thuis blijven wonen. Na 72 jaar huwelijk overleed Joseph (98), op haar 95ste verhuisde Elisabeth naar WZC De Plataan waar ze nu al vijf jaar van de goede zorgen geniet.