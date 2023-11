Elien (Vlindertijd) en kindercoach Valérie pakken samen uit met De Warmste Workshop

Elien Mabbe (Vlindertijd) en kindercoach Valérie Meert slaan de handen in elkaar om op zaterdag 9 december ouders en kinderen te plezieren met een mooi aanbod aan workshops.

De opbrengst daarvan gaat overigens naar het goede doel. “Het thema van De Warmste Week dit jaar is ‘Opgroeien zonder zorgen’. Dat thema ligt ons uiteraard na aan het hart. Dagelijks gaan wij binnen onze praktijken aan de slag met de zorgen van kinderen, jongeren en hun ouders.”

Elien Mabbe heeft een psychologiepraktijk gericht op kinderen en jongeren en heeft zopas haar intrek genomen in haar gloednieuwe praktijk in de Leenstraat 30, pal naast La Durée. Valérie Meert, die ook een tijdje op de Izegemse jeugddienst werkte, is als kindercoach actief vanuit Roeselare. “Maar we werkten eerder al samen. En mijn dochter komt hier kampjes doen die Elien organiseert.”

Het idee om samen iets te doen voor De Warmste Week groeide zeer spontaan. “Maar alleen konden we dit ook niet. We hadden heel wat ideetjes, maar kunnen gelukkig ook een beroep doen op heel wat partners die de workshops mee helpen vorm geven. Die doen dat allemaal ook gratis, de volledige opbrengst kan dus naar het goede doel gaan.”

(lees verder onder afbeelding)

Telkens ouder-kind

Alle workshops vinden plaats in de Leenstraat. “Het aanbod is erg divers en voor alle leeftijden. Maar om de verbinding tussen kind en ouder te onderstrepen zijn al die activiteiten met mama en papa of kind, een sessie kost 20 euro (voor ouder en kind samen). We zullen ook een vlammetjesbar openen, om wie eventueel zit te wachten iets te drinken aan te bieden.” De partners zijn Lab 152, So-Fit, Life Danscenter, BarbaKine, Studio Stoflov en Anima Danza. “Die laatste is mijn zus die yoga geeft voor kinderen tot negen maanden. Maar ook voor de oudere kinderen is er zeker een aanbod, zo kun je intekenen op verschillende tijdsloten van het Escape Game. Meer info over alle workshops vind je op de site.”