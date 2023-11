Eerstelijnszone Westhoek en Westkust & Polder krijgen 90.000 euro voor strijd tegen kinderverwaarlozing

In de strijd tegen intrafamiliaal geweld en andere traumatische gebeurtenissen wil minister Hilde Crevits tien pilootprojecten op poten zetten. In West-Vlaanderen wordt vzw Veilige Havens (van Eerstelijnszone Westhoek en Westkust & Polder) begeleid en financieel ondersteund om ervoor te zorgen dat eerstelijnsprofessionals allerhande situaties nog beter kunnen signaleren en aanpakken voor ze uit de hand lopen.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits startte samen met de Koning Boudewijnstichting een initiatief op – met de naam OverHoop – om ontwikkelingstrauma’s bij kinderen te voorkomen. De Koning Boudewijnstichting selecteerde tien projecten die samen 886.390 euro zullen ontvangen. Vlaanderen wil met het OverHoop-traject pionier zijn in het vroegtijdig detecteren van kwetsbaarheden bij kinderen en hun gezin.

Bedreiging voor later

“Internationaal onderzoek geeft aan dat de helft van de bevolking voor de leeftijd van 18 jaar te maken kreeg met één of meerdere ingrijpende ervaringen. Vaak denken we aan mishandeling of verwaarlozing, maar ook moeilijke scheidingen, psychiatrische problemen of verslaving bij een ouder zijn ingrijpende gebeurtenissen die diepe sporen kunnen achterlaten. Wanneer negatieve ervaringen zich opstapelen en een kind zich niet gehoord of gesteund voelt, vergroot het risico op ontwikkelingstrauma. Ontwikkelingstrauma ontstaat op jonge leeftijd, maar is ook een bedreiging voor het welzijn en de gezondheid in latere levensfasen en zelfs voor volgende generaties”, klinkt het bij minister Crevits.

Eén van de tien organisaties die in het kader van dit project een extra duwtje in de rug krijgt, is de vzw Veilige Havens. Een samenwerking tussen de eerstelijnszones Westhoek en Westkust & Polder met als doel om eerstelijnsprofessionals – die vaak in thuissituaties terecht komen – methodieken en richtlijnen aan te reiken om kindermishandeling en – verwaarlozing te detecteren en te signaleren, te stoppen en herhaling ervan te voorkomen. . Het gaat zowel over zorgprofessionals als huisartsen, sociaal werkers en eerstelijnspsychologen. Naast het organiseren van vorming wordt er ook aandacht gegeven aan het intersectoraal samenwerken. De vzw zal handvaten en tools aangereikt krijgen door de Koning Bouwdewijnstichting om hen te helpen hun kennis en vaardigheden betere te verspreiden. Het project ontvangt 90.000 euro steun van Hilde Crevits.