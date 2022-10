Eerste steen van vervangingsnieuwbouw !mpuls in Menen is gelegd

Vrijdagavond werd door de Bouwmaatschappij !mpuls op de hoek van de Acacialaan en Olmenlaan de eerste steen gelegd van de vervangingsnieuwbouw.

In totaal komen er twintig sociale woningen. De onderste woningen zullen één slaapkamer hebben, de bovenste twee slaapkamers.

Energiezuinig

“Renoveren of slopen van de bestaande woningen was geen optie”, zegt directeur Sonny Ghesquiére. “Het was geen evidente keuze, niet bouwtechnisch, maar ook niet op menselijk vlak. We zouden mensen moeten laten verhuizen, hen wegtrekken uit hun omgeving waart ze al lang wonen. Toen maakten we de keuze om te kiezen voor een vervangnieuwbouw. We hebben gekozen voor een kwaliteitsvolle en energiezuinige woongelegenheden. De woningen zijn uitgerust met een waterpomp, vloerverwarming en er komen ook zonnepanelen. “

De eerste fase van de werken starten nu met de bouw van acht woningen, daarna volgt de bouw van de laatste 12 woningen. Het is het laatste project van !mpuls Menen. De komende projecten zullen gerealiseerd worden door !mpuls Menen-Wervik. (WO)