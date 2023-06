Dubbel viergeslacht in vrouwelijke lijn

Onze fotograaf kon ter gelegenheid van het vormsel van Anouk Verdonck (29/08/2011), wonende in de Vossebeekstraat, een dubbel viergeslacht op de gevoelige plaats vastleggen. Maken er naast Anouk verder deel vanuit: Maud Verdonck (01/07/2009, Hadelijn Hosten (02/10/1981), mama van Maud en Anouk Verdonck; Ria Rogghe (16/03/1952) wonende in de Sportlaan in Ichtegem, moeke van Hadelijn en Hanne, moemoe van Maud, Anouk, Fem en Roos; Fem D’hondt (23/04/2005), wonende in de Stokkelstraat in Oostende; Lea Vanhooren (26/09/1926) woont zelfstandig in Huis Magnificat in de Ichtegemstraat in Koekelare en moeder van Ria Rogghe, oma van Hanne en Hadelijn en overgrootmoeder van Maud, Anouk, Fem en Roos; Hanne Hosten (02/01/1980) wonende in de Stokkelstraat in Oostende, moeke van Fem en Roos D’Hondt (27/11/2009). (EV/foto Coghe)