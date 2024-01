Drie nieuwjaarsbaby’s voor het AZ Sint-Jan Brugge

Het was een goed gevulde nieuwjaarsdag voor het verloskwartier van het AZ Sint-Jan Brugge AV. Maar liefst drie van de momenteel verblijvende baby’s kunnen voortaan op nieuwjaarsdag hun verjaardag vieren.

Maxim kondigde zijn komst al aan op 31 december, maar koos er toch voor om op 1 januari om 17.01 uur geboren te worden. Met zijn 1,92 kg en na een zwangerschap van 31 weken en 5 dagen, kan hij rekenen op de extra zorgen van de dienst neonatologie binnen het AZ Sint-Jan Brugge. Hij is het tweede kindje van Shadyha Iryna en Shandyha Mykola. Zijn papa woont nog in Oekraïne en kon hem voorlopig enkel via videogesprekken leren kennen.

Mekseb is het eerste kindje van Oqbazghi Selemon Hani en Teki Beyene Ghidey. Hij werd geboren om 21.14 uur na een zwangerschap van 41 weken. Met zijn 3,330 kg en 50 cm is hij de grootste van de drie nieuwjaarsbaby’s. Zijn mama en papa kijken alvast uit om hem voor te stellen aan hun familie.

Emily is het enige meisje dat op 1 januari geboren is in het AZ Sint-Jan Brugge. Zij kwam ter wereld om 22.20 uur na een zwangerschap van 39 weken en 3 dagen. Ze is het derde kindje van Buzata Damaris-Monica en Buzatu Marius. Haar broertje komt maar wat graag kennis maken met zijn kleine zusje.

Populairste namen in 2023

De namen van de nieuwjaarsbaby’s zitten alvast niet in de top 5 van meest gekozen namen uit 2023 in het AZ Sint-Jan Brugge AV. De populairste namen voor jongens waren in 2023: Arthur (10), Louis (9), Charles (8) en Noah (8). Voor meisjes werd het vaakst gekozen voor namen als Alice (7), Ella (7), Mila (7) en Renée (7).

In 2023 mocht het AZ Sint-Jan Brugge AV 1.168 bevallingen begeleiden en 1.203 baby’s verwelkomen. Hierbij zaten 31 tweelingen en 2 drielingen. Net als bij de nieuwjaarsbaby’s van 2024 waren in 2023 over het algemeen de jongens in de meerderheid (616 jongens en 587 meisjes).