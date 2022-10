Drie jaar na dood van Loïc (3) weer familiaal geluk voor Nicolas en Melissa: “Geboorte van Rémi zorgt voor rollercoaster aan emoties”

Nicolas Depoortere (34) en Melissa Casier (34) mochten zondagmorgen 25 september hun derde telg Rémi verwelkomen. Iets meer dan drie jaar geleden werd het gezin nog geconfronteerd met het tragische overlijden van hun tweede zoon Loïc (toen 3,5). Oudste zoon Mathis volgde de bevalling van dichtbij mee en mocht zelfs de navelstreng doorknippen. “Rémi heeft net als de andere twee een weelderige haardos en een guitige blik”, vertellen Nicolas en Melissa trots.

De geboorte van Rémi weekte veel emoties los voor het gezin Depoortere-Casier. In juli 2019 werden ze getroffen door het tragische overlijden van zoontje Loïc. Nu iets meer dan drie jaar later zijn de uitbaters van Bistro P’tit Boucher trotse ouders geworden van Rémi. Moeder en zoon stellen het intussen uitstekend. “Rémi was uitgerekend voor zondag 25 september en is ook die dag – op kermiszondag nota bene – ter wereld gekomen”, vertelt papa Nicolas (34). “Rémi is kerngezond. Hij mat 49 cm en woog 3,885 kg toen hij het levenslicht zag. Zijn geboorte zorgde vanzelfsprekend voor een rollercoaster aan emoties. Na de dood van Loïc hebben we lang nagedacht of we nog voor een derde kindje zouden gaan. Daarbij wilden we zeker de nadruk leggen dat het geen vervanging zou zijn voor Loïc. Het klinkt misschien wat cru, maar zonder het overlijden van Loïc zou er wellicht geen sprake geweest zijn van een derde kind.”

Supertrotse Mathis

“Het grootste struikelblok was onze oudste zoon Mathis, intussen 9 jaar. Zoals steeds hebben we open gecommuniceerd met hem. Hij is altijd al heel volwassen geweest in zijn denken en handelen en al zeker na wat er met Loïc gebeurd is. We proberen hem overal zoveel mogelijk in te betrekken. In het begin wilde hij geen broer of zus meer, hij wilde alleen Loïc. Maar zijn gevoel is dan toch voorzichtig veranderd en nu is hij supertrots op Rémi. Het is ook een andere relatie dan met Loïc. Terwijl de twee jaar jongere Loïc vooral een speelkameraad was, komt bij Mathis nu meer het zorgende aspect naar boven bij Rémi.”

“Mathis heeft alles van dichtbij kunnen meemaken. Hij heeft zelfs de navelstreng doorgeknipt” Nicolas depoortere

Voor Nicolas en Melissa mocht het zeker ook een meisje zijn. “Mathis had dan weer liever een broertje, dus het is leuk dat zijn wens is uitgekomen. Bij de bekendmaking van het geslacht was het natuurlijk wel weer even heftig. Sowieso is het belangrijkste dat de kinderen gezond zijn en dat we gespaard blijven van ander leed.”

Zelfde kenmerken

“Je probeert niet te veel te vergelijken, want ze zullen ongetwijfeld elk hun eigen karakter hebben. Maar als je de babyfoto’s naast elkaar legt, zijn de gelijkenissen treffend. Een weelderige bos donker haar en een guitige blik. Rémi treedt zo in de voetsporen van zijn broers. Je wordt teruggekatapulteerd naar de geboorte van de andere twee.”

Thuisbevalling

Nicolas en Melissa kozen bewust voor een thuisbevalling. “We deden een beroep op een groep vroedvrouwen uit Ardooie. We zijn heel tevreden over deze keuze. Het grote voordeel is dat je alles intenser kan beleven en ook Mathis heeft alles van dichtbij kunnen meemaken. Hij heeft zelfs de navelstreng doorgeknipt.”

Nieuwe zaak

“Of er nog een vierde kind zal komen? Die ambitie is er niet meteen”, lacht Nicolas, voor wie er op professioneel vlak ook het een en ander verandert. “Op 30 oktober stoppen we met onze bistro op de markt. Vanaf 6 januari starten we met De Boucherie ons nieuw concept in de voormalige Oude Bakkerie. Een combinatie van feestzaal en gastronomisch restaurant. Het zal ons toelaten om nog meer planmatig te werk te gaan, wat ten goede zal komen voor de quality time met de kroost. De afgelopen drie jaar waren logischerwijze zwaar. Er is af en toe een dipje, zeker als we foto’s en filmpjes bekijken. Toch zijn we steeds heel sterk gebleven als hecht gezin en willen we een warm nest blijven bieden aan onze kinderen”, aldus Nicolas, die afkomstig is uit het Roeselaarse.