Drie collega’s van dezelfde afdeling in AZ Delta bevallen binnen de 24 uur: “Dit is wel héél speciaal!”

Babyboom op de dialyseafdeling van AZ Delta in Roeselare. Verpleegkundigen Marlies Degroote, Kelly Pattyn en Lisa Decock werden er binnen een tijdspanne van 24 uur de fiere mama van respectievelijk Floris, Remi en Nanou. “Hier werken heel veel jonge mensen, maar dit is toch iets heel erg speciaals.”

Drie collega’s die binnen de 24 uur bevallen en dat op hun eigen werk. Het gebeurde vorige week in het ziekenhuis AZ Delta. Lisa Decock, Marlies Degroote en Kelly Pattyn werken allen op de dialyseafdeling in het Roeselaarse ziekenhuis. “Ik maakte als eerste bekend dat ik in verwachting was van een tweede kindje”, aldus Kelly (29) uit Gits. Al snel volgde het nieuws dat ook Marlies (26) uit Gits en Lisa (27) uit Oostnieuwkerke zwanger waren. Kelly zou normaal gezien rond 20 april bevallen, de kindjes van Marlies en Lisa waren uitgerekend voor begin mei.

Nog ’s nachts online

Remi, het zoontje van Kelly en haar man Jens Gryspeerdt, liet echter even op zich wachten. De gynaecologen zouden de bevalling vorige week vrijdag inleiden. “Op dat ogenblik lag ik al in de kraamkliniek aan de monitor. Ik merkte ’s nachts op sociale media dat Kelly nog midden in de nacht online was geweest. Toen ik iets op de gang hoorde, vielen de puzzelstukjes ineen. Ik vermoedde dat mijn collega en ik op dezelfde dag zouden bevallen”, aldus Lisa.

Zij werd met haar partner Birger D’Hondt (32) vrijdagochtend iets voor elf uur de trotse mama van dochtertje Nanou. Ongeveer vijf uur later kwam Remi Gryspeerdt ter wereld. Collega’s Kelly en Lisa kregen een kamer naast elkaar op de materniteit.

Dialyseafdeling-invasie

Op vrijdag startten ook de weeën bij collega Marlies. “Ik wist op dat ogenblik niet dat mijn collega’s waren bevallen.” Marlies en haar man Dieter Cneudt werden zaterdagochtend vroeg, iets voor zessen, de trotse ouders van zoontje Floris. “Toen een verpleegster verklapte dat er een dialyseafdeling-invasie was op de gang wist ik dat ook Kelly en Lisa terug mama waren geworden.” Voor Marlies en Dieter is Floris hun eerste kindje.

Op bezoek

Inmiddels zijn de drie mama’s terug thuis. Zowel zij als Floris, Remi en Nanou stellen het goed. Vrijdagochtend brachten ze samen een bezoek aan hun collega’s op de dialyse-afdeling. “Wij vinden het zelf leuk dat we quasi op hetzelfde moment mama zijn geworden. Naar verjaardagen toe is dat echt gemakkelijk en we kunnen ook heel wat ouderschapszaken met elkaar vergelijken.”

Eind september gaan de drie mama’s terug aan de slag op hun werk. “Op onze afdeling werken we met zo’n 115 mensen, met veel jong volk. Dat er drie zwangerschappen en bevallingen zo dicht op elkaar vallen, is echter heel uitzonderlijk.” De drie collega’s namen er inmiddels al hun agenda bij. “We hebben geluk, onze babyborrels vallen niet op dezelfde dag.”