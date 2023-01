Dit zijn de West-Vlaamse nieuwjaarsbaby’s

Op 1 januari zagen heel wat baby’s voor het eerst het levenslicht in onze West-Vlaamse ziekenhuizen.

Mama Patricia Macrez uit Komen werd op oudejaarsavond met spoed naar campus Menen van AZ Delta gebracht, omdat ze bloed verloor. “Ik was normaal uitgerekend voor eind januari. In het ziekenhuis konden ze geen hartslag meer horen van de baby, maar toch ben ik bevallen van een kleine maar gezonde dochter Djulia. Ze is een echte wonderbaby.”

Op de campus in Torhout van AZ Delta werden er op 1 januari maar liefst 3 baby’s geboren. Ethan, een jongetje uit Torhout kwam om 5.15 uur als eerste in het ziekenhuis ter wereld. César uit Lichtervelde, de kleine spruit van Shauni Wackenier en Jamie Vanhollebeke volgde om 14.30 uur. Ook de ouders Thorsen Vandecaveye en Sarah Declerck uit Kortemark waren in de wolken toen om 16.23 uur hun zoontje Arthur het levenslicht zag.

Ieper

In het Jan Ypermanziekenhuis werden twee nieuwjaarskindjes geboren. Seara is het derde kindje van Shana Farzand en Sherif Muaremi uit Vlamertinge. “Ik lag om 20 uur al te slapen en ‘s nachts begonnen plots mijn weeën. Normaal was Seara pas uitgerekend voor 13 januari, maar nu is ze hier al wat vroeger.” Marieke Rabaey en Niels Debergh uit Westouter werden voor het eerst ouders van hun dochter Celeste.

Brugge

Ook in het AZ Sint-Jan in Brugge zagen twee meisjes op 1 januari het levenslicht. Riyanshi Subedi Chhetri is het eerste kindje van mama Godar Sushpa en papa Rohit Subedi Chhetri. Het meisje werd geboren via keizersnede en blijft nog even op de afdeling neonatologie om aan te sterken.

Charlie Buysse kwam om 11.39 uur ter wereld en is het tweede kindje voor mama Talisa Tamsin en papa Pieter Buysse.