Dit is onze kersverse KW Beebee: “Nooit verwacht dat we zouden winnen!”

De stemmen zijn geteld, onze nieuwe KW Beebee is bekend. Cilou Vyncke uit Izegem mag deze titel een jaar lang dragen en rijft zo een waardebon van 1.000 euro van Supra Bazar en een fotoshoot binnen. “We zullen Cilou later honderduit vertellen over deze wedstrijd. KW zit voor altijd in ons hart”, glunderen mama Shauni Vandeputte en papa Churt Vyncke.

Toen op 29 april 2022 de kleine Cilou Vyncke haar eerste kreetjes slaakte, waren mama Shauni Vandeputte (28) en papa Churt Vyncke (31) in de wolken. Het wiegje van de kleine meid kreeg een warme plek in Izegem, waar het gezinnetje woont.

Cilou is ondertussen een vrolijk meisje en het zonnetje in huis, zo valt te horen bij Shauni en Churt, die respectievelijk als zorgkundige in het WZC Maria Rustoord in Ingelmunster en als boekhouder bij het sanitairbedrijf Dieter Vandromme in Ledegem aan de slag zijn. “Maar eigenlijk is Cilou al sinds de eerste dag een droom om in huis te hebben”, glunderen ze. “We genieten echt van elk moment met haar.”

Verrassing

Dat Cilou het tot KW Beebee zou schoppen, hadden de trotse ouders nooit durven dromen. “Een erg mooie verrassing”, glimlacht Shauni.

“Eigenlijk hebben we alles te danken aan mijn mama, Nancy Degroote. Zij stuurde een fotootje van Cilou in voor jullie babyspecial. Ze is apetrots op haar kleindochter, dus lieten we nonna haar gang gaan. Wisten wij veel dat Cilou ook de wedstrijd zou winnen…”

Veel promotie gevoerd

Vooral Shauni en nonna Nancy maakten flink wat promotie voor Cilou. “We hebben héél veel Messengerberichtjes en WhatsAppjes verstuurd”, glimlachen mama en papa. “Maar het was het blijkbaar allemaal meer dan waard. Dat Cilou het meeste aantal stemmen van 1.308 West-Vlaamse baby’s zou binnenrijven, hadden we nooit durven dromen. Het is fantastisch.”

Als KW Beebee wint Cilou een waardebon van 1.000 euro bij Supra Bazar en een fotoshoot. “Die bon is meer dan welkom”, glunderen ze. “Die zullen we integraal aan speelgoed, kleertjes en ander peutergerei spenderen. Cilou’s kinderkamer was al voor haar geboorte tot in de puntjes klaar, dus grote stukken hoeven we niet meer aan te schaffen. Maar we zullen er wel raad mee weten.”

Ook de fotoshoot is een mooi geschenk, vinden ze. “Eigenlijk zou Churt me een fotoshoot cadeau doen voor mijn verjaardag, maar jullie zijn ons voor. Ik kijk nu al uit naar die ongetwijfeld prachtige beelden van onze dochter. En Churt mag nu op zoek naar een ander verjaardagsgeschenk”, knipoogt Shauni.

Dolgelukkig

Cilou zelf groeit en bloeit volop. “Het was al een wolk van een baby, nu zien we haar steeds meer naar een flinke peuter evolueren. Ze heeft wel haar eigen willetje, maar we zijn dolgelukkig met haar. Ze slaapt goed door en we horen ze eigenlijk alleen maar wanneer ze honger heeft of doodmoe is. Alles loopt op wieltjes.”

Nu is Cilou uiteraard nog te jong, maar Churt en Shauni zullen alle herinneringen aan haar KW Beebee-overwinning bijhouden. “En binnen enkele jaren zullen we er haar honderduit over vertellen. KW zelf zit in elk geval in ons hart. We hopen dat Cilou nog vaak in jullie krant mag prijken. En alleen maar met goed nieuws uiteraard.”