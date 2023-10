Dirigent Stadsharmonie Wervik vraagt op podium zijn vriendin ten huwelijk

Een prachtig en tegelijk emotioneel moment tijdens het concert van de Stadsharmonie Wervik in een bomvolle stadszaal Oosthove. Dirigent Victor Herman uit Harelbeke vroeg zijn vriendin Sharon Messiaen uit Izegem op het podium …ten huwelijk.

“Wat een fantastisch weekend”, aldus de dirigent. “Ik kreeg heel veel artistieke vrijheid om het concert ‘Stadsharmonie speelt het hard’ te realiseren, de muzikanten rockten de pannen van het dak en mijn vriendin Sharon Messiaen zei voor een volle zaal en 70 muzikanten en vele vrienden en familieleden volmondig “JA”.

Victor werd enkele jaren geleden de nieuwe dirigent van de Stadsharmonie Wervik. Deze leraar saxofoon is ook dirigent van het Harmonieorkest Moed en Vlijt van Kuurne.

Het unieke evenement ‘Stadsharmonie speelt het hard’, samen met O Parleur, Nico Vantomme en Sofie Blancke zaterdagavond in de stadszaal Oosthove in Wervik was volledig uitverkocht. Er werden 450 kaarten verkocht. “We hebben onze promotie wat moeten inperken, zeker buiten Wervik”, zegt public relations Peter Renier. “Anders hadden we tot 600-700 tickets kunnen gaan.”

De stadszaal Oosthove wordt in de toekomst gesloopt. Na de afbraak van het zwembad Ter Leie wat verderop op het stadsdomein Oosthove komt er op die plek een nieuwe stadszaal. Vermoedelijk in 2027 en goed voor 700 staanplaatsen. “Een grote zaal die men kan compartimenteren zou aan de orde moeten zijn”, zegt Peter Renier in de richting van de beleidmakers.

Het werd een avondvullend programma met hardrocknummers en een eerbetoon aan de hardrockmuziek. O Parleur bestaat uit Tars Valcke, Gwen Temperman, Steve Weemaels. bassist, pianist en componist Joachim Quartier. Nico Vantomme (The Heartclub Band en ex-Sons Saucisses) zong een zevental nummers. De presentatie werd verzorgd door Sofie Blancke. Nadien was er nog een afterparty met O Parleur.

Alle artiesten kregen van het publiek heel veel lof, in het bijzonder de Stadsharmonie Wervik. “Een topteam”, benadrukt de dirigent. “Dank u wel voor alle helpende handen. Dit smaakt naar nog heel veel meer!”