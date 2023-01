Diksmuide overschrijdt kaap van 17.000 inwoners en kent grootste bevolkingsstijging in meer dan tien jaar

Diksmuide boert goed en overschreed in 2022 voor het eerst de kaap van 17.000 inwoners. Uiteindelijk klokt de stad het jaar af op 17.095 Diksmuidelingen, waarmee ze de stijgende lijn van het voorgaande jaar aanhoudt.

17.095 Diksmuidelingen. “Zoveel inwoners telde onze stad bij de start van het nieuwe jaar: 8.572 vrouwen en 8.523 mannen. Een stijging met 168 ten opzichte van vorig jaar, toen klokten we af op 16.927 inwoners. We bereikten vorig jaar een belangrijke mijlpaal, voor het eerst overschreden we de kaap van 17.000 inwoners”, laat de stad weten. “161 baby’s vonden afgelopen jaar een wiegje in onze stad, dat zijn er 8 meer dan vorig jaar. Van 162 mensen namen we afscheid. Dat zijn er 26 minder dan vorig jaar. Onze oudste inwoner is een dame die in maart 102 kaarsjes mag uitblazen. Afgelopen jaar vierden we zes eeuwelingen, drie vrouwen en drie mannen.”

“714 inwoners verlieten onze stad, tegelijkertijd mochten we 918 nieuwe Diksmuidelingen verwelkomen. 705 inwoners hebben een andere nationaliteit. De top drie van nationaliteiten kent na enkele jaren een wijziging: Roemenen staan bovenaan (204), gevolgd door Polen (147). Nieuw in de top drie is het grote aantal inwoners met de Oekraïense nationaliteit (90). Vorig jaar vervolledigden Nederlanders nog de top drie, dit jaar merken we de gevolgen van de oorlog in Oekraïne duidelijk in onze bevolkingscijfers. De niet-belgen vormen in totaal 4,13% van de Diksmuidse bevolking.”

Cijfers per deelgemeente

Het opvallendste cijfer zien we in het stadscentrum waar het aantal inwoners met 124 steeg. Opmerkelijkste verandering in de dorpen is de groei in Leke met 44 inwoners, ook Woumen (+39) en Keiem (+35) deden het goed.

“De groei in het centrum en komt hoofdzakelijk door het ontwikkelen van het oud voetbalterrein waar 187 wooneenheden worden gebouwd”, kadert burgemeester Lies Laridon de cijfers. “De eerste woningen en appartementen die door de Mandel werden gebouwd zijn nu al bewoond en vandaar dat we dat ook in de cijfers zien. Ook de bouwvergunning van de firma Covemaeker is binnen en bouwmaatschappij IJzer en Zee starten ook met bouwen. We verwachten de komende jaren hierdoor nog een stijging van inwoners en bovendien is het goed wonen in Diksmuide.”

