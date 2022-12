Diamanten huwelijksgeluk voor Mariette en José in Roeselare

Mariette Engelbert en José Callewaert hebben vorige week zondag hun diamanten huwelijk gevierd in restaurant Ma Passion. Marie is afkomstig van Beveren, José van Roeselare. Ze leerden elkaar kennen door het voetbal van Dosko Beveren en trouwden op 24 november 1962.

José volgde aan het VTI in Roeselare de richting mechanica en was bijna zijn hele beroepsloopbaan, tot aan zijn brugpensioen, als tekenaar aan de slag bij de firma Damman-Croes. Mariette was thuiswerkster bij de rakettenfabrikant Snauwaert & Depla.

Het diamanten koppel heeft twee zonen: Kurt is getrouwd met Greet Vandepitte en woont in Oostnieuwkerke, Peter woont met zijn vrouw Els Feys in Hooglede. Sara, Sien, Jasper en Bauke zijn hun kleinkinderen, Lou, Mone, Ben en Ottice zijn hun achterkleinkinderen.

José was en is een fietsfanaat. Hij gaat ook graag biljarten en met Mariette een kaartje leggen in het dienstencentrum Ten Elsberge. Beiden zijn lid van Okra Beveren, en Mariette zat een tijd in het bestuur van de plaatselijke KAV (nu Femma). (AD)