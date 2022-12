Diamanten huwelijksgeluk voor Jaak en Marie in Knokke

Op 6 december 1962 stapten Jaak Vanden Abeele en Marie Verstraete in het huwelijksbootje. Op donderdag 8 december 2022 kwam schepen Kris Demeyere bij het echtpaar langs met een champagnebox om hen te feliciteren voor hun diamanten huwelijksjubileum.

Het echtpaar heeft drie kinderen, vier kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Jaak en Marie hebben elkaar ontmoet op de 20ste verjaardag van Marie. Een dik jaar later zijn ze getrouwd. Het echtpaar runde gedurende 32 jaar een slagerij/traiteur in Brussel. Jaak zijn ouders zijn afkomstig van Maldegem en hadden ook een slagerij.

De ouders van Marie zijn afkomstig van Sijsele-Damme. Het echtpaar kent Knokke-Heist al lang, want ze kwamen hier vaak op vakantie met de kinderen. Zo’n tien jaar geleden zijn Jaak en Marie naar de mooie gemeente Knokke-Heist verhuisd. Jaak en Marie trekken er graag op uit met de fiets of gaan wandelen, samen of met vrienden.