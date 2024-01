Diamanten huwelijk voor Roger en Annie-Rose

Woensdag 3 januari was het exact 60 jaar geleden dat Roger Eeckhout en Annie-Rose Stubbe uit Ruddervoorde trouwden.

Roger werd geboren op 26 maart 1942 in Ruddervoorde en werkte als bouwvakker, eerst zelfstandig en later bij Leliaert en bij Warlop. Hij was ook een tijdlang wielrenner met als voornaamste overwinning het kampioenschap van Gits.

Annie-Rose zag het levenslicht op 3 januari 1944 in Torhout en werkte in de lederfabriek Oda, bij Samsonite en in het Molentje in Aartrijke.

Hun huwelijk werd gezegend met twee kinderen, een dochter Karine en een zoon Stefaan. Ze zijn de grootouders van 4 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen. Roger was 52 jaar lang bestuurslid van Apegem Sportief. Samen genieten ze van fietsen, wandelen en veel weg te gaan. (