Diamanten feest voor Godelieve en Patrick

Patrick Branellec en Godelieve Schoenmaeckers uit Knokke-Heist vierden hun diamanten huwelijksverjaardag.

Op 26 oktober 1963 stapten Patrick en Godelieve in het huwelijksbootje. Het koppel heeft drie kinderen (Natasha, Anoushka en Vanessa) en zes kleinkinderen.

Patrick en Godelieve leerden elkaar kennen in Frankrijk. Patrick was daar werkzaam als wijnhandelaar-oenoloog. Godelieve zorgde thuis voor de kinderen. Patrick is nog steeds als wijnkenner en -proever aan het werk. In hun vrije tijd gaan ze graag wandelen. (HH)