Diamant voor Simon en Marjem in Knokke-Heist

Op 20 maart vierden Simon Brajbart en Marjem Uhr hun 60ste huwelijksverjaardag. Een diamanten jubileum! Schepen Astrid Mestdach verraste het koppel met een champagnebox vanwege het gemeentebestuur.

Simon en Marjem leerden elkaar kennen op een feestje in Brussel. Zo’n tien jaar geleden verhuisden ze samen naar Knokke-Heist maar hun twee dochters en hun kleinkinderen wonen nog steeds in het Brusselse. Simon en Marjem mochten intussen ook al een achterkleinkind verwelkomen. Simon ging na zijn legerdienst in Duitsland aan de slag in de textielsector in Gent. Marjem ontwikkelde films voor de televisie bij de RTBF.