De Tandem uit Sint-Kruis is Vlaams pilootproject voor het samengaan van kinderopvang en kleuteronderwijs

Woensdagavond legde VRT in de Pano-reportage ‘Crèche in crisis’ de huidige pijnpunten van de Vlaamse kinderopvang bloot: personeelstekort, wachtlijsten en kindermishandeling. Misschien ligt de oplossing in een radicaal ander systeem? In het Freinet kindcentrum ‘De Tandem’ in de Leopold Debruynestraat in Sint-Kruis gaan kinderopvang, kleuter- en basisonderwijs al een tijdje samen. Is dat de toekomst? Vlaanderen heeft van De Tandem een van de twaalf pilootprojecten, genaamd ‘doorgaande lijn’ gemaakt.

De Tandem in de Leopold Debruynestraat in Sint-Kruis was in 2016 het eerste kindcentrum van Vlaanderen. Dit innovatief concept doorbreekt de muren tussen welzijn en onderwijs voor 300 kinderen.

Opportuniteit

“In feite zijn we gestart vanuit een ongelukkige opportuniteit: het faillissement van kinderdagverblijf Rinkelbel in Sint-Kruis”, bekent initiatiefnemer en algemeen coördinator Mike Goudeseune. Begin januari 2016 kreeg Freinetschool De Tandem hierdoor de kans om op haar domein die crèche over te nemen. Het was een aanleiding om met verschillende partners Flanders, Synergie, Time Lab, VBJK, Kind & Gezin te brainstormen over een nieuw concept.

“We zijn ook gaan kijken in Nederland, want in Amsterdam bestaat er een kindcentrum met 800 leerlingen”, vervolgt Mike Goudeseune. “De grote uitdaging was om de huidige systemen te doorbreken zodat we onderwijs, welzijn en cultuur onder één dak konden brengen. Ons opzet was en is om een rijke omgeving voor kinderen aan te bieden van ‘s morgens tot ‘s avonds. Vanuit het denken en handelen van meer dan 100 geïnteresseerden, onder wie uiteraard ook ouders van kinderen, ontstond er een gemeenschappelijke visie.”

Vastgeroest

Mike Goedeseune kreeg alvast de steun van de bekende Vlaamse transitiedenker Michel Bauwens, die vindt dat ons huidig onderwijssysteem vastgeroest is in aftandse tradities. “Al van sinds René Descartes worden denken en doen gescheiden. Onze scholen zitten vast in een te abstracte denkwijze.”

“Leerlingen leren zich niet eens beschermen tegen muggen. En spieken is zogezegd slecht, terwijl je in het echte leven slechts vooruit kunt door samen te werken en kennis te delen! Ons huidig onderwijssysteem heeft daar nauwelijks oog voor. Klassieke scholen hebben veel weg van een UFO die gedropt wordt: je moet huistaken maken. Voor wie? voor de leraar? Dat motiveert kinderen niet om te werken.”

Samenwerken

Kennis delen en samenwerken is precies wat De Tandem wel beoogt: het 35-koppige team telt niet alleen leerkrachten, maar ook kinderverzorgsters en pedagogische begeleiders die instaan voor voor- en naschoolse opvang. “We kunnen het financieel redden, omdat we door zowel het departement Onderwijs als Welzijn ondersteund worden”, zegt Mike Goudeseune.

De lat ligt hoog, want De Tandem wil 50 peuters, 48 schoolgaande kleuters en 240 kinderen tot 12 jaar gedurende 48 weken van 7 tot 18 uur opvangen. “Uiteraard krijgen de kinderen geen les tijdens de traditionele schoolvakanties”, vervolgt de coördinator. “We werken samen met onder andere de speelpleinwerking van de stad Brugge, maar ook met Natuurpunt en ‘t Veld om hen een totaalaanbod te kunnen bieden. Met ook aandacht voor de natuur, kunst, muziek en creativiteit.”

“Voor elk kind stellen we een persoonlijk plan op, dat na tien weken geëvalueerd en aangepast wordt, al naargelang van zijn interesses en talenten. Omdat de barrières tussen de crèches, het kleuter- en het lager onderwijs, maar ook tussen de lessen en de naschoolse opvang weggenomen worden, kunnen we ook extra tijd en aandacht schenken aan leerlingen die het wat moeilijker hebben.”

Mini-maatschappij

De Tandem is als eerste gestart in Vlaanderen met een concrete onderbouw: in Rinkelbel zitten nu 48 schoolgaande kleuters en 50 niet schoolgaande baby’s en peuters. “Voor hen beschikken we over zestien begeleiders. Het unieke aan ons project is dat we kinderen van 0 tot 4 samenbrengen. We hanteren de strengste regelgeving van Kind & Gezin. Ons personeel wordt voortdurend bijgeschoold, de ouders worden nauw betrokken bij onze werking, per leeftijdsgroep zijn er meerdere begeleiders. We werken heel transparant. Ons project is trouwens ook opgenomen in een lijst met zes warme scholen in Vlaanderen en heeft een voorbeeldfunctie”, vervolgt Mike Goudeseune.

Partners

“We laten de buurt en tal van partners binnen, zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen in een mini-maatschappij, van elkaar en van de experten rondom hen leren. De kinderen van de bovenbouw dragen verantwoordelijkheid en kunnen zelf solliciteren voor een job op school, waar ze jongere kinderen mee begeleiden op basis van hun talenten.”

“Een uitvindersclub, een DJ-team, een voorleesgroep, dierenverzorgers en bibliothecarissen hebben al van bij de start negen jaar geleden bijgedragen tot een hoger engagement en ondernemerszin: kinderen worden van jongs af getriggerd om met hun ideeën aan de slag te gaan”, aldus Mike Goudeseune, die nu ook al deeltijds actief is met de opstart van een gelijkaardig project in Brussel.