De Kikker neemt gesloten kinderopvang Sneeuwwitje en De Zeven Dwergjes in Moerbrugge over

Groepsopvang De Kikker neemt de door het Agentschap Opgroeien gesloten kinderopvang Sneewwitje en De Zeven Dwergjes in Moerbrugge over. Dat bevestigt de Oostkampse burgemeester Jan de Keyser. Deze week kwam er vlak voor de start van het schooljaar na lang zoeken een akkoord uit de bus. Jan de Keyser kon vijftig Oostkampse gezinnen met 69 kinderen het verlossend bericht geven: er is vanaf 1 september op dezelfde locatie kinderopvang mogelijk.

Eind 2022 besliste het Agentschap Opgroeien om de vergunning van kinderopvang Sneeuwwitje en De Zeven Dwergjes in Moerbrugge op te heffen. Op administratief en pedagogisch vlak liet uitbaatster Anja Lust teveel steken vallen: de crèches waren snel gegroeid, het management was onvoldoende mee gegroeid. Het Agentschap stoorde zich vooral aan het feit dat de kinderdagverblijven gerund werden zoals in de beginperiode, toen amper een tiental kinderen opgevangen werden.

Kortgeding

Aanvankelijk moest de kinderopvang al vanaf 5 juni sluiten. Na intense onderhandelingen engageerde Ferm Kinderopvang zich om het grootste deel van de kinderen tijdelijk op te vangen op dezelfde locatie. “Om deze tijdelijke oplossing van Ferm Kinderopvang haalbaar te maken, trok de gemeente Oostkamp de nodige financiële middelen uit. Dit moest Ferm Kinderopvang in staat stellen om een ‘break-even’ uitbating te realiseren” stelt de Oostkampse burgemeester Jan De Keyser.

De uitbaatster van het kinderopvanginitiatief Sneeuwwitje en de Zeven Dwergjes spande in die periode een kortgeding aan tegen de beslissing van het Agentschap Opgroeien. De rechter oordeelde dat de beslissing van Opgroeien om het kinderopvanginitiatief te sluiten, moest worden opgeschort tot 1 september.

De beslissing van het Agentschap Opgroeien om te sluiten, werd door de rechter niet herroepen. Tegen de beslissing van de rechter is de uitbaatster daarna in beroep gegaan. Half augustus werd een definitieve uitspraak gedaan door de rechter, waardoor duidelijk werd dat de huidige kinderopvang moest sluiten vanaf 1 september.

Oplossing

“De beslissing van het Agentschap was de start van een woelig en onzeker traject, zowel voor de uitbaatster als voor de ouders”, bekent de Oostkampse burgemeester Jan De Keyser. “De gemeente heeft achter de schermen hard meegewerkt in de zoektocht naar oplossingen. Iets wat in een schaars landschap – er zijn immers nu al weinig opvangplaatsen – een moeilijke zoektocht was.”

“Een snelle overname was het meest gunstige traject om voor de ouders zoveel mogelijk continuïteit te garanderen. Er is hiermee aan de slag gegaan en er is een uitbater gevonden die eerst via het principe van de tijdelijke vervangcapaciteit de kinderopvang kan overnemen. Die beslissing werd op begin deze week toegelicht aan de ouders, waarbij zij meteen kennis konden maken met de overnemer”, stelt Jan De Keyser.

De overnemer is groepsopvang De Kikker, die al vestigingen heeft in onder meer Zeebrugge, Sint-Michiels, Lissewege, Knokke-Heist, Torhout en Veldegem.

Lastig moment

Jan de Keyser is opgelucht: “Het was een moeilijk half jaar, in de eerste plaats voor de uitbaatster zelf en de ouders die in onzekerheid zaten of hun kindje wel nog opgevangen zou kunnen worden. Hoewel we als gemeente hier geen verantwoordelijkheid in hebben, hebben we hard mee gezocht naar oplossingen.”

“Ik zal niet ontkennen dat de beslissing van de uitbaatster om een kortgeding aan te spannen en de beslissing van Ferm om af te zien van de voorbereide oplossing, voor ons een lastig moment was. We begrijpen het streven van de uitbaatster om haar zaak open te houden, maar indien dat niet kon, lag er geen oplossing meer klaar. En zouden heel wat ouders in de problemen komen.”

Op de valreep

“Gesprekken over overname zijn moeilijk als degene die de zaak moet overlaten hier nog niet klaar voor is. Het was wachten op de uitspraak van de rechter. Over de zaak ten gronde kunnen wij als gemeente geen uitspraken doen. Maar we appreciëren de inspanningen van de uitbaatster om, na het voor haar slechte nieuws te hebben ontvangen, meteen de koe bij de horens gevat te hebben en samen op zoek te gaan naar een overnemer.”

“We hebben haar daar zoveel mogelijk in ondersteund en hard aan de kar getrokken bij het Agentschap Opgroeien om de tijdelijke overname die in de maak was alle kansen te gunnen. Ik ben alvast blij dat na al die inspanningen, maar tevens ook onzekerheid, we deze week, op de valreep, vlak voor de start van het nieuwe schooljaar, een finale oplossing aan de ouders konden voorstellen.”