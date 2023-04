De Grote Post wordt voelparadijs voor peuters en kleuters

Tot 23 april kunnen ouders met hun kinderen tot 3 jaar terecht in een ‘voelparadijs’ in De Grote Post in Oostende. Voelgewoel is aan de zesde editie toe en laat de allerjongsten op een veilige manier de omgeving ontdekken.

In de Telefoniezaal op de tweede verdieping staan 6 installaties, ontworpen door Lisa Tahon en gerealiseerd met vrijwilligers van Duinhelm, vzw Briek, de Beweging van Mensen met een Laag inkomen en Kinderen Oostende en 0.666. “De Wonka Play-installatie kan je telkens in een ander jasje steken. Dit is gericht op kinderen van 3 maanden tot 3 jaar”, zegt Lisa Tahon. Het resultaat zijn 6 eilanden waar kinderen kunnen voelen, wrijven, hangen, kruipen, rollen en vooral met zintuigen ontdekken. “We zijn vertrokken met wat kinderen leuk vinden. Dat is bijvoorbeeld het spelen met schakelaars waar ze het licht aan en uit kunnen doen, deurtjes aar ze door kunnen kruipen of allerlei spiegels.”

Er zijn ook veel knuffels, speeltapijten en matjes zodat kinderen ook op de grond kunnen ontdekken. “We merken dat de kinderen minstens een uur spelen en dat is voor zo’n jonge leeftijd wel veel. Dat komt omdat ze in de 6 figuren telkens nieuwe dingen ontdekken.”