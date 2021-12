Daniel Houthoofd en Greta Viaene uit Lendelede zijn 60 jaar getrouwd: “Onze liefde ontlook in lokaal ’t Boldershof”

Daniel Houthoofd en Greta Viaene zijn 60 jaar getrouwd. Hun liefde ontlook bij FC Lendelede, waar Daniel voetbalde. “Of eerder na de wedstrijden in lokaal ’t Boldershof”, zeiden ze.

Daniel werd geboren in Lendelede op 18 maart 1939. Hij was de vierde in een gezin van vijf kinderen. Na de lagere school volgde hij nog 2 jaar les aan de technische school in Kortrijk in de richting schrijnwerkerij. “Na mijn legerdienst in het Duitse Westhoven, werkte ik bij betonbedrijf Vandewalle in Roeselare, waar ik verantwoordelijk was voor het implementeren van de tekenplannen voor de prefabpanelen voor het bouwen van appartementsblokken en andere grote gebouwen”, zegt Daniel. “Op mijn 65ste ging ik met pensioen.”

Greta werd geboren in Izegem op 19 maart 1940. Ze was het 11de kind in een gezin van 12. Ze groeide op in de Sneppestraat. Toen Greta 12 jaar werd, verhuisde het gezin Viaene naar de Hulstemolenstraat. “Na mijn lager onderwijs werkte ik met een leercontract bij Agnes Nuyttens en behaalde het diploma handschoenmaakster”, zegt Greta. “Toen ging ik tot aan de geboorte van onze zoon Stefaan werken bij Neyrinck – Holvoet.”

De voetbal

Vermits Daniel en Greta beiden in de Hulstemolenstraat woonden, kwamen ze elkaar uiteraard regelmatig tegen. “Daniel voetbalde bij FC Lendelede en ik ging kijken naar de wedstrijden”, zegt Greta. “Nadien trokken we naar lokaal ’t Boldershof en daar kwam van het één kwam het ander. We spraken af en huwden uiteindelijk op 4 november 1960, nu 61jaar geleden. We woonden eerst in bij mijn ouders en op 8 december 1963 verhuisden we naar onze nieuwbouwwoning in de Kuurnsestraat.”

Daniel voetbalde tot zijn 25ste, eerst bij FC Lendelede Sport en later bij Winkel Sport. “Maar mijn grootste hobby was het boogschieten”, zegt hij. “Ik was 40 jaar voorzitter van de Koninklijke handbooggilde Sint Sebastiaan en maakte zo’n 100 schietingen per jaar mee. Vroeger kweekte ik ook nog parkieten.”

De vrijdagavonden

Greta breide en naaide vroeger veel voor haar gezin. “Ik volg nog graag het nieuws, Blokken en Sturm der Liebe”, zegt ze. “Toen de kinderen nog thuis waren, bakte ik ook vaak lekkere taarten. Iedere vrijdagavond komen de kinderen Inge en Geert, Stefaan en Kim en Kathy en Wim, samen met de kleinkinderen Eline en Melanie, Lars, Jasper, Niels en Janne en de achterkleinkinderen Leon, Vince, Jerome en Aimée samen bij ons. Voor ons zijn dat de mooiste momenten van de week!”

