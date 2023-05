Crèche Tierlantuintje uit Brugge zoekt dringend nieuwe locatie: wie helpt deze kindjes uit de nood?

De begeleiders en ouders van kinderopvang Tierlantuintje zitten met de handen in het haar. Ze kregen te horen dat de opvang – gelegen op de site van de Godelieveabdij – vervroegd de deuren moet sluiten. Uitbaters Jennefer en Aurelie slaken samen met de ouders een noodkreet. “We zijn dringend op zoek naar een nieuwe locatie voor onze 23 kindjes”, klinkt het.

Jennefer Polen (38) en Aurelie Eggermont (32) kregen in oktober 2021 vanuit welzijnsvereniging De Blauwe Lelie (een organisatie onder de koepel van OCMW Brugge, red.) het voorstel om als samenwerkende onthaalouders de kinderopvang Tierlantuintje over te nemen, die uitgeeft op de mooie tuin van de Godelieveabdij. “Gezien de prachtige locatie was dit een kans die we niet wilden laten liggen”, zeggen de dames. “Maar er was ook een keerzijde aan: bij de overname werd vermeld dat de kans bestond dat we het pand binnen enkele jaren zouden moeten verlaten. Toerisme Vlaanderen heeft, zoals je wel weet, plannen met de site. Alleen was het wel even schrikken toen we hoorden dat we er tegen het einde van het jaar al uit moeten: plots zitten we met een enorme tijdsdruk om voor onze 23 kindjes een nieuwe locatie te vinden”, klinkt het.

Mee naar het werk

Haike Van Handenhove (39) heeft in Tierlantuintje een zoontje van veertien maanden. “Ik wist zelf van niets en dus ging ik er vanuit dat hij hier kon blijven”, zegt ze. Een partner die kan inspringen, heeft Haike niet: ze is een bewust alleenstaande mama. “Ik sta er dus alleen voor. Gelukkig is mijn baas wel zo meegaand dat ik mijn zoontje kan meenemen naar het werk, mocht dat nodig zijn. Maar voor ouders met een bureaujob is dat niet zo vanzelfsprekend. Ergens vind ik het schrijnend dat er voor onze kinderen geen plaats meer is: zij staan voor de toekomst van deze stad.”

Sofie, de mama van Lars, wijst op de toewijding van de onthaalouders. “Het is een open deur intrappen, maar er zijn veel problemen in de kinderopvang en Jennifer en Aurelie zijn nu eens twee onthaalouders die hun werk met hart en ziel doen en ontzettend geëngageerd zijn. Bovendien: als men jonge gezinnen in de binnenstad wil houden, dan moet er ook in kinderopvang worden voorzien.”

Noodkreet

“Brugge kampt inderdaad met een groot tekort aan kinderopvangplaatsen waardoor er lange wachttijden zijn”, beseffen ook Jennefer en Aurelie. Ze hadden daarom gehoopt dat stad en OCMW met een oplossing zouden komen. “Geen enkele van de mogelijke pistes die wij of de ouders naar voor brachten, kwamen als alternatief in aanmerking. De locatie was telkens ofwel te klein, ofwel niet meteen beschikbaar, ofwel te ver uit stad gelegen. De nabijheid van het station is hier immers ook een enorme troef: veel ouders gaan met de trein naar het werk en komen de kindjes ‘s avonds afhalen met de fiets”, zegt Aurelie.

“De ouders beginnen stilaan te panikeren”, zegt Jennefer. “Elke dag komen ze ons vragen of we al iets meer weten. Vandaar deze noodkreet.” Jennefer en Aurelie doen meteen een oproep naar het grote publiek. “Misschien zijn er particulieren of bedrijven die mee naar een oplossing kunnen zoeken voor onze kinderen, die we hier dagelijks met hart en ziel opvangen. Voor de ouders is dit een enorm stresserende situatie, we hebben een paar mama’s die op dit moment ook nog eens zwanger zijn. En voor Aurelie en ik betekent dit dat we straks misschien allebei ons werk verliezen. De opstart van een nieuwe crèche neemt al snel vier tot zes maanden tijd in beslag, in principe zouden we dus graag tegen eind juni een nieuwe locatie gevonden hebben. Laat dit dus een hulpkreet zijn: wie kan ons helpen?”

Huize Minnewater?

Stad Brugge laat weten alles in het werk te stellen om tijdig een nieuwe locatie te vinden voor de opvang. “Zelf kunnen we hier weinig aan doen, het is Toerisme Vlaanderen die de toekomstige site invult”, zegt schepen Pablo Annys (Vooruit). “Ik kan dus alleen maar zeggen dat we, zowel vanuit het stadsbestuur en het OCMW er alles aan doen om een nieuwe locatie te vinden. Bij voorkeur opnieuw in de binnenstad. Er zijn echter nog heel wat andere noden, zo heeft het voor Televestiaire óók een hele tijd geduurd eer we een nieuwe locatie hadden gevonden. We zijn met man en macht op zoek. Stad kijkt onder meer naar het voormalig wzc Huize Minnewater. “Op termijn komt daar ook het nieuwe Huis van de Bruggeling, maar de locatie is ruim genoeg om er alvast tijdelijk onderdak te verlenen aan Tierlantuintje.”

Zelf kijken Jennefer en Aurelie liever uit naar een definitieve locatie. “Dan moeten ze maar één keer verhuizen, wat meer zekerheid geeft naar hun aangesloten gezinnen. Bovendien zijn er dan ook maar één keer bijhorende kosten. Bij de meeste locaties zijn er immers meerdere ingrepen nodig aan de infrastructuur; zowel naar brandveiligheid als naar voedselveiligheid dient een kinderopvanglocatie te voldoen aan strenge criteria waardoor niet iedere locatie geschikt blijkt”, zegt Kimberly Lucas van De Blauwe Lelie.