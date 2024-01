“Complementair met groei van lokale economie”: Veurnse bevolkingscijfers blijven groeien

In 2023 is de Veurnse bevolking voor het elfde jaar op rij gestegen. Dit maal telden de diensten 170 extra inwoners in vergelijking met vorig jaar. Dit is een stijging met +1,3%.

De stad telde op de eerste dag van het nieuwe jaar 12.560 inwoners. Hiervan wonen er 9.418 inwoners in de stad zelf (75% van de globale bevolking). Beide cijfers zijn een absoluut record. Enkel tijdens het interbellum was het inwonersaantal nog groter.

Meer dorpelingen

Maar ook in alle dorpen werden in 2023 meer dorpelingen genoteerd, behalve in Bulskamp, Beauvoorde en De Moeren. In Eggewaartskapelle is het aantal dorpelingen nog nooit zo groot geweest deze eeuw, terwijl we in Houtem moeten teruggaan tot 2007 om evenveel dorpelingen te tellen.

Meer geboorten en sterfgevallen

In 2023 werden 106 geboorten geregistreerd. Dit is een lichte stijging in vergelijking met vorig jaar. Er vielen 182 sterfgevallen te betreuren. Dit is een stijging (+ 4%) in vergelijking met vorig jaar. De natuurlijke aangroei bleef hierdoor negatief met –76 inwoners.

Positieve migratie

Positief is dat het aantal Veurnaars dat de stad verlaat, kleiner blijft dan het aantal inwoners dat naar de stad komt wonen. De migratie is positief (+246 inwoners). In 2023 verlieten 549 inwoners de boetestad. In hetzelfde jaar mochten we 795 nieuwe inwoners ontvangen.

Veurne ontvangt in het bijzonder een positieve input van inwoners uit de buurgemeenten: Koksijde (+80), De Panne (+43), Nieuwpoort (+35), Alveringem (+15) en Poperinge (+11). Deze toestroom aan nieuwe inwoners uit de Westkustgemeenten vertegenwoordigt bijna een vijfde van alle nieuwe inwoners. Er is enkel een substantieel negatief saldo met de universiteitsstad Gent (-23).

Economische groei

Sedert 2013 is de Veurnse bevolking toegenomen met + 10,4 %. “De bevolkingsdynamiek houdt aan. Deze bevolkingsevolutie is daarenboven complementair met de economische groei bij de lokale economie”, zegt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus).