Cleopatra bevalt van zoontje Caesar: “De namen van onze kinderen verwijzen naar onze roots”

Volbloed Rumbekenaar Nicolas Vercaigne en zijn echtgenote Cleopatra Kamel, half Egyptisch en half Macedonisch, zijn sinds 7 april de trotse ouders van een zoontje met de keizerlijke naam Caesar. En daar zit een koninklijk verhaal achter, net als achter de naam Alexander van het oudste zoontje. Het gezin woont bovendien in de… Koningsstraat in Rumbeke.

Het verhaal van Rumbekenaar Nicolas Vercaigne (29) en zijn echtgenote Cleopatra Kamel (39) gaat al terug tot 2016. “Toen leerden we elkaar kennen en werden we vrienden, in 2019 zijn we getrouwd.”

Cleopatra draagt zelf een opvallende naam, die verwijst naar haar roots. “Mijn mama is Macedonisch, mijn papa Egyptenaar. Toen ik geboren werd in Macedonië zat mijn papa voor zijn werk in Egypte, mijn mama verraste hem met de naam Cleopatra. Het was ook symbolisch. Cleopatra, die later over Egypte zou heersen, stamt ook uit een Grieks-Macedonische familie. Het was dus een verwijzing naar de afkomst van mijn beide ouders. En mijn papa was er blij mee.”

Doctoraat

Al snel vestigde het gezin zich in Egypte, Cleopatra zou er 31 jaar wonen. “Veel mensen hier denken dat Cleopatra daar een veel voorkomende naam is, maar ik heb in Egypte niemand tegen het lijf gelopen die ook zo heet. Mijn naam wordt ook vaak afgekort, mijn mama noemt mij Clea, vrienden en collega’s Cleo.”

In 2014 kwam Cleopatra naar België. “Ik had al een tijd in Caïro gewerkt, maar ook op plaatsen in Ierland, Polen en Dubai. Mijn papa was net gestorven en ik vond het tijd voor een nieuwe start. Met een beurs van het Europese ruimtevaartagentschap op zak kon ik een doctoraatsstudie beginnen in Louvain-la-Neuve. Maar om te doctoreren moet je ook een proefschrift publiceren, bij mij lukte dat niet omdat ik de data die ik verzamelde over satellieten vooral ook geheim moest houden. Ik besloot dan hier maar werk te zoeken en kwam bij Skyline Communications in Izegem terecht, in een heel internationaal gezelschap overigens.”

“We voeden onze kinderen op in vier talen”

Maar dus ook bij Rumbekenaar Nicolas Vercaigne die er als software engineer werkt. “We fietsten beiden naar het werk, Cleo woonde toen nog in Roeselare. Omdat er toen werken waren in de Izegemsestraat bood ik haar hulp aan om haar weg te zoeken naar huis. Zo zijn we bevriend geraakt en werden we uiteindelijk een koppel. Op het werk wisten ze eigenlijk van niets, ze wisten ook niet dat we samen waren. We zijn in 2019 in Egypte getrouwd.”

Ondertussen telt het gezin ook al twee kinderen. Twee jaar geleden werd Alexander geboren. “Ja, die is vernoemd naar Alexander de Grote. Ook hij was een Macedoniër, in de tijd dat het land ook nog de helft van Griekenland besloeg. Maar ik groeide ook op in Alexandrië, de Egyptische kuststad die werd gesticht in opdracht van Alexander de Grote. We vonden de naam goed klinken en het is een mooie verwijzing naar onze afkomst.”

Twee keer keizersnede

Nicolas, zelf overigens niet vernoemd naar de gelijknamige Russische tsaar, en Cleopatra twijfelden bij hun zoektocht naar een naam voor hun tweede zoontje, maar hakten uiteindelijk de knoop door. Het werd Caesar. “Dat was eigenlijk al de derde naam van onze oudste zoon. Die heet Alexander Moustafa (naar mijn vader) Caesar. Cleopatra had overigens ook een zoon met Julius Caesar die Caesarion heette. Dat betekent kleine Caesar.”

Cleopatra zou na de dood van Caesar nog met de Romeinse consul Marcus Antonius trouwen, een van haar kinderen met hem heette Alexander. De Rumbeekse Caesar (uit te spreken als Sézar) werd op 7 april geboren in AZ Delta in Rumbeke. Met 52 centimeter en net geen vier kilogram een flinke baby. En zoals zijn naam het vraagt is hij met een ‘keizersnede’ geboren. “Ook Alexander is met een keizersnede ter wereld gebracht, ik had al drie dagen weeën en was al negen uur aan het bevallen toen ook de zuignap geen soelaas bleek te brengen. Dan hebben ze een spoedkeizersnede uitgevoerd. Bij Caesar zagen ze dat hij al de vier kilogram naderde, anderhalve week voor ik uitgerekend was, hebben ze dan een geplande keizersnede uitgevoerd.”

Ook Caesar kreeg dus een naam waarover nagedacht is. “Caesar veroverde Gallië waartoe het huidige België behoorde. De naam heeft dus een link met onze woonplaats, maar ook met onze roots. Caesar heeft voluit Caesar Yousef – naar Cleo’s broer – Arthur. Die laatste naam komt eigenlijk van mij, maar klinkt dankzij King Arthur ook koninklijk”, merkt Nicolas op.

En nog dit. Het gezin huist in de Koningsstraat in Rumbeke. “Maar dat is eerder toeval, we vonden hier een huis op twee straten van waar ik opgroeide”, stipt Nicolas aan. De kinderen van het gezin zijn overigens polyglotten in wording. “Als we samen zijn, spreken we Engels met hen. Maar Cleo praat ook Macedonisch en Egyptisch Arabisch met hen. En in de crèche en straks op school leren ze Nederlands. Het is leuk om zien dat Alexander de dieren die hij kent, benoemt in verschillende talen.”

Cleopatra en Caesar. (foto Joke Couvreur) © JOKE COUVREUR

Rumbeekse rust

De zoontjes dragen ook een dubbele achternaam. “Voor mij had de mijne er niet bij gehoeven, het mocht gewoon Kamel zijn. Maar ze heten nu Kamel-Vercaigne”, duidt Nicolas. Cleo vult aan: “Kamel is een familienaam die veel voorkomt in Egypte, maar het betekent niet kameel. Dat is een ander woord, Kamel betekent ‘compleet’.”

Cleo heeft ondertussen haar job on hold gezet om voor het gezin te zorgen, haar mama die nog in Skopje (Noord-Macedonië) woont is ook even op bezoek. Cleo heeft overigens ook haar draai gevonden in Rumbeke. “Ik heb in miljoenensteden als Alexandrië en Caïro gewoond, het was toch even wennen. Ik ben drukke steden gewend, waar ook heel veel culturele events waren. Nu gaan wij wel eens op stap in Antwerpen of Gent, maar eerlijk ben ik blij als we weer thuis zijn. We zullen wel nog op reis gaan naar Egypte of mijn mama en de familie bezoeken, maar ook ik heb hier mijn draai gevonden. Ik kom hier tot rust.”

En tot slot wilden we wel nog eens weten of er nog een derde kleintje bij komt. “Eerst even op adem komen en kijken hoe het loopt met twee peuters. Maar ja, we hadden ook al een lijstje met meisjesnamen gemaakt. En die houden we nog even geheim.”