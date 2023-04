Centrum in Oostende voerde vorig jaar 850 abortussen uit: “Doe zoals in Nederland en laat het toe tot de twintigste week”

“Het wettelijk recht op abortus zou bij voorkeur moeten uitgebreid worden tot de twintigste week van de zwangerschap”, zegt Françoise Dedrie van het West-Vlaams abortuscentrum Luna in Oostende. Zij pleit, net als experten uit alle Belgische universiteiten, voor een gelijkschakeling met Nederland: “Zo voorkomen we dat zwangere vrouwen die zich laattijdig aanmelden naar onze noorderburen moeten trekken voor een abortus.

Deze week is het abortusdebat in ons land opnieuw losgebroken. Diverse politieke partijen pleiten voor een uitbreiding van de wettelijke termijn tot achttien weken in de zwangerschap, CD&V heeft zijn standpunt wat versoepeld en gaat akkoord met abortus tot veertien weken.

850 abortussen

Françoise Dedrie, de verantwoordelijke van het enige West-Vlaams abortuscentrum Luna in Oostende, bekijkt de politieke discussie vanop een afstand: “In Oostende voerden we vorig jaar 850 abortussen uit. Maar heel wat West-Vlaamse vrouwen trekken ook naar Gent omwille van de ligging. Volgens het tweejaarlijks rapport van de Nationale Evaluatiecommissie Abortus ondergingen in 2021 1.156 West-Vlaamse vrouwen een abortus, in 2020 ging het om 1.063 vrouwen uit onze provincie.”

“Jaarlijks moeten wij 1 à 2 procent van de West-Vlaamse vrouwen die in ons centrum in Oostende aankloppen, noodgedwongen doorverwijzen naar Nederland. In België is een zwangerschapsonderbreking na twaalf weken niet toegelaten, in Nederland kan abortus tot twintig weken. Vorig jaar werden 371 zwangere Belgische vrouwen behandeld bij onze noorderburen.”

Beschamend

“Het gebeurt dus sowieso dat vrouwen tussen de twaalfde en twintigste week van hun zwangerschap naar Nederland gaan voor een abortus. Het is beschamend dat een rijk land als België dergelijk probleem uitbesteedt. Doorgaans gaat het om vrouwen met een kwetsbaar profiel.”

“Ze moeten vervoer regelen, een afspraak maken met een Nederlandse arts, iemand vinden die hen terug naar ons land brengt, omdat ze zelf na de verdoving niet kunnen en mogen rijden. Tijdens covid hadden die vrouwen zelfs een attest van essentiële verplaatsing nodig om de grens over te mogen! En die ingreep kost hen minimum 1.000 euro, terwijl ze voor een legale abortus tot twaalf weken in België slechts 4,5 euro remgeld moeten betalen, aangezien het ziekenfonds tussednkomt.”

Rapport

“De Belgische experten, een team van wetenschappers, hebben een fantastisch rapport over abortus opgesteld. Alle Belgische universiteiten steunen deze consensus, die stelt dat abortus tot 18 à 22 weken moet toegelaten worden. Persoonlijk vind ik dat we de lat moeten gelijkschakelen met Nederland, om te voorkomen dat alsnog vrouwen over de grens moeten sturen.”

“CD&V stelt een uitbreiding van abortus tot 14 weken met belangrijkste argument dat een zwangerschap tot dan kan stopgezet worden door middel van een zuigcurettage. Deze partij wijst erop dat nadien de ingreep zwaarder wordt, zowel voor de vrouw als de foetus.”

Pijn

“Alle experten en gyneacologen van de deelnemende universiteiten nuanceren dit. Ze spreken ook tegen dat een foetus op vijfien weken al pijn kan voelen. De experten hebben daar zeer zorgvuldig over gediscussieerd. De (huidige) wetenschappelijke consensus wijst in een andere richting en wordt op 22 à 26 weken geschat.”

“Een uitbreiding van de behandelingstermijn blijft dus ver weg van die grens. De angst dat met de uitbreiding van de termijn plots veel meer vrouwen op een latere fase in hun zwangerschap zullen overgaan tot een abortus is eveneens onterecht. Dat blijkt duidelijk uit cijfers van landen waar de wettelijke termijn hoger ligt”, aldus Françoise Dedrie.