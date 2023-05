Celeste zorgt voor vrouwelijk viergeslacht bij familie Vandekerckhove

Met de geboorte van Celeste op 27 februari 2023 ontstond een vrouwelijk viergeslacht bij de familie Vandekerckhove.

Het meisje woog bij de geboorte 3,264 kg en was 49 cm groot. Op de foto zien we v.l.n.r. grootmoeder Ann Baele, mama Lies Dedier en overgrootmoeder Rita Debruyne met kleine spruit Celeste. Mama Lies woont in Wielsbeke, grootmoeder Ann Baele is afkomstig van Sint-Kruis (Brugge) en overgrootmoeder Rita woont in Jabbeke. (red.)