Cecile en Robert uit Zwevezele vieren hun briljanten huwelijksverjaardag

Robert Schepens (88) en Cecile Honoré (84) uit Zwevezele kregen een ontvangst op het gemeentehuis aangeboden naar aanleiding van hun 65-jarig huwelijk.

Robert is afkomstig uit Ruddervoorde. Hij liep school in de vakschool en volgde de opleiding metaal. Hij vervulde de verplichte legerdienst en werkte bij bromfietsen Claeys en metaalbedrijf Van Geluwe in Beveren.

Cecile woonde met haar gezinsleden langs de Boterstraat op de Hille. Haar job vond ze ook bij bromfietsen Claeys en bij de Flandria en tenslotte werd ze huisvrouw.

“Ik leerde mijn vrouw kennen op het Sint-Elooisfeest van de Flandria”, weet Robert. “Op jonge leeftijd stapten wij in het huwelijksbootje en we woonden in bij mijn ouders. Nu wonen wij in de Rupsenstraat in Zwevezele. Ik kijk graag naar voetbalwedstrijden en de koers op televisie. Cecile is nog heel actief. Ze fietst elke dag met de Hille-dames en is ook lid van Okra.”

Het gezin werd uitgebreid met drie kinderen. Het koppel heeft vier kleinkinderen.