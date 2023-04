Carrefour zwaait Ann Calliauw uit na ruim 42 jaar dienst: “Waarom veranderen als je je ergens goed voelt?”

Een werkleven lang bleef Ann Calliauw (61) trouw aan haar job en de klanten bij Carrefour Loppem. Op 22 april nam ze afscheid van haar tweede thuis, even stralend als altijd. Ann plant nu meer tijd om te genieten, met kinderen en kleinkinderen, in Loppem of op reis.

“Waarom veranderen als je je ergens goed voelt? Het is overal wel eens wat”, vat Ann Calliauw haar trouwe baan bij Carrefour Market Loppem samen. Winkelend Loppem kent haar vast als de dame die altijd met de glimlach en een luisterend oor de klanten op hun wenken bediende. Maar na 42,5 jaar bij Carrefour, toen nog GB, enthousiast aan de slag te zijn geweest, zit haar werklust er nu toch op. Met haar collega’s van nu hief ze op haar allerlaatste werkdag het glas.

Sinds begin jaren tachtig kwamen en gingen veel collega’s, en zag ze kindjes van de klanten opgroeien tot winkelende ouders met zelf een gezin. Hondstrouw als ze is, bleef Ann gehecht aan Carrefour, waar Loppem dag na dag op dagverse voeding kon rekenen.

“Ik nam steeds de bediening van de klanten voor mijn rekening. Vroeger was dat zowel voor groenten en fruit, als ook voor brood, kaas en fijne vleeswaren, zoals nog bij de bakker. Ik zag voedingstrends in de samenleving evolueren van warme, maaltijden met verse producten naar bereide gerechten en diepvriesproducten. De samenleving verandert. Je bouwt iets op. Je groeit mee met een zaak.”

Charme

Carrefour Market Loppem heeft de charme van een grote kruidenierszaak en zal dat na de opfrisbeurt en de heropening op 24 mei blijven. Vernieuwd op maat van de klant en ook energiezuiniger wordt de supermarkt, want die klant is nu eenmaal veeleisender geworden. Zaakvoerders Matthias De Waele en Tine Vanderyse merken dat ook bij de jongere krachten in hun team.

“Zij zijn minder honkvast als de oudere generatie die toch meer kan doorbijten en respect voor elkaar kan opbrengen. Ann bleef ons team toegewijd. Haar ziektedagen kan je op één hand te tellen”, loven ze. Volgens haar even spontane Carrefour-collega Annick De Cock is Ann een sociale en open werkvriendin met wie je echt een goeie band hebt, en aan wie je ook na de uren veel plezier aan hebt. Zelf had Ann het in die ruim 42 jaar uitstekend naar haar zin.

“Ik moest even aardig met klanten met heel verschillende karakters om kunnen gaan: van supervriendelijk tot al eens norse reacties. Maar net daardoor was het nooit saai, door alle mensen voor wie ik me bleef inzetten.” Voortaan zal Ann er vooral voor haar twee kinderen en vier kleinkinderen zijn, en trekt ze er met haar man op uit, te voet of per elektrische fiets. Dat ze voor boodschappen ‘haar’ Carrefour trouw blijft, staat vast. Waarom veranderen als het goed is? (HV)