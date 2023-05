Briljant voor Roland en Maria uit Poperinge: “Kennismaking in de cinema”

Roland Parret (87) en Maria Vanhaste (85) uit de Waaierstraat vierden hun 65ste huwelijksverjaardag. Het echtpaar heeft twee kinderen, vier kleinkinderen en acht achterkleinkinderen.

Roland Parret werd geboren in Poperinge op 27 juli 1935. “Mijn ouders baatten een kleine boerderij en café De Voorstad uit aan de Leeuwerke in Krombeke. Ik had een broer en vier zussen. De lagere school liep ik in Krombeke, en daarna zat ik nog twee jaar in het college in Poperinge”, vertelt Roland. “Daarna moest ik thuisblijven om te helpen. In 1954 werd ik opgeroepen voor mijn legerdienst.”

Maria Vanhaste werd geboren in Poperinge op 6 juli 1937. “Mijn ouders boerden in de St.-Sixtusstraat, en ik had twee broers. Ik volgde de lagere school bij de zusters Benedictinessen, en moest daarna thuisblijven om te helpen. Ik leerde Roland kennen in de toenmalige cinema Normandie in de Hondstraat. Daar was er af en toe ook eens een bal”, herinnert Maria zich.

Het koppel trouwde op 19 april 1958. “We vestigden ons op een kleine hofstede langs de Bankelindeweg in Krombeke. Maar ondertussen ging ik ook mee met mijn neef Noël Parret om loonwerk uit te voeren. Een tijd later werd ik gedurende drie en een half jaar pistoolschilder bij de Poperingse producent van hoppeplukmachines Allaeys. Tenslotte ging ik nog meer dan twintig jaar werken bij de paters in Westvleteren. Daar was ik vooral actief in de brouwerij: bottelen, houten vaten kuisen, brouwen en onderhoud. In die tijd werkten we nog met negen ‘burgers’ bij de paters, die toen ook nog een hoeve en een grote tuin hadden. Elk jaar op 11 november kwamen we vroeger nog eens samen voor een feestmaal. Ik ging er met brugpensioen in 1993”, zegt Roland.

Fervente duivenpiet

“Gedurende 48 jaar woonden we in de Bankelindeweg, en 14 jaar geleden verhuisden we naar deze nieuwbouw in de Waaierstraat, een zijstraat van de Koestraat. Eind november van vorig jaar werd Roland, om gezondheidsredenen, opgenomen in het kortverblijf van het OLV Gasthuis in de Ieperstraat. Sinds half maart is hij er vast opgenomen. Minstens vijf keer per week ga ik hem daar bezoeken”, aldus Maria, die nog steeds in de Waaierstraat woont.

Het echtpaar kreeg twee kinderen: Danny (63, Krombeke, tot enkele jaren geleden wijkagent in Poperinge en getrouwd met Christine Mesdag) en Carine (61, Proven, getrouwd met Ronny Vandromme). Er zijn vier kleinkinderen: Kevin, Ines, Jill en Giljan. De acht achterkleinkinderen heten Merel, Floor, Yuna, Ferre, Lio, Juliette, Maxine en Raoul. “Vroeger was ik een fervente duivenpiet, en hield ik mij vooral bezig in de tuin. Verder gingen we veel wandelen en biljarten bij de buren. Ik moest ‘instaan’ voor vijf weduwen uit de buurt”, grapt Roland ten slotte.

